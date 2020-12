Henter 28 milliarder til nye fly midt i coronakrisen

Japans største flyselskap, ANA Holdings, henter 332 milliarder yen gjennom utstedelse av nye aksjer, melder Reuters.

Det tilsvarer drøyt 28 milliarder kroner.

Provenyet fra emisjonen skal brukes på å betale for Boeing 787-fly som selskapet har bestilt. Alternativet ville vært dyre avbestillingsgebyrer.

Dessuten vil de nye midlene gå med til å stå imot all motvinden fra coronapandemien.

I forrige måned varslet ANA, som eier All Nippon Airways, at underskuddet på 188,4 milliarder yen i første halvår kan bli mer enn doblet innen året er omme.

Tidligere har ANA hentet 3,8 milliarder dollar i ansvarlige lån fra en håndfull banker, som Development Bank of Japan, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group og Mitsubishi UFJ Financial Group, ifølge Reuters.

Bransjen taper 1.000 milliarder

Luftfartsorganisasjonen IATA kom nylig med estimater som indikerer enda større tap for luftfartens aktører enn det som tidligere er estimert. De forverrede utsiktene gjelder dessuten ikke bare i år, men også 2021.

Årets tap anslås å bli på mer enn 1.000 milliarder kroner.

IATA har videre estimert at flyselskapene trenger så mye som 80 milliarder dollar til i krisehjelp for å komme seg gjennom pandemien: