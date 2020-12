Tidenes logistikkøvelse krever 8.000 Boeing 747-fly

KOMPLISERT LOGISTIKK: Utrullingen av coronavaksiner vil sette høye krav til flyselskapene. Her et Lufthansa Boeing 747-fly som lander i Frankfurt.

Flere coronavaksiner ser ut til å nærme seg godkjenning, og senest i går sendte amerikanske Pfizer og tyske BioNTech inn en søknad om markedsføringstillatelse for sin kandidat i Europa.

Nærmer seg gjør dermed også selve utrullingen, og det er ingen hemmelighet at dette blir en svært omfattende operasjon.

Flyselskapene vil spille en viktig rolle, og kjenner åpenbart på presset.

– Dette vil bli den største og mest komplekse logistikkøvelsen noensinne. Verden regner med oss, har toppsjef Alexandre de Juniac i International Air Transport Association (IATA) uttalt.

Behov: 8.000 747-fly

Beregninger gjort av Bloomberg viser at rundt 8.000 fly av størrelsen Boeing 747, hver med en kapasitet på 110 tonn, kreves for å utøve denne øvelsen over de neste 1,5-2 årene.

– Det er mye kapasitet. Men i øyeblikket er det et problem at kun 2.000 fraktfly er tilgjengelige, hvorav de fleste ikke er av 747-størrelse. Mesteparten av vaksinelasten må derfor tas hånd om av passasjerfly, hvorav de fleste nå er satt på bakken grunnet viruset. Den store jobben er derfor å få så mye kapasitet tilbake på vingene slik at vaksinene kommer ut, sier nyhetsbyråets journalist Christopher Jasper, som understreker at her må myndighetene legge til rette.

Spesialhangarer

Samtidig kompliserer det øvelsen at vaksinene krever oppbevaring i forskjellige temperaturer.

– Pfizer-vaksinen krever 70 minusgrader, og så lave temperaturer kan ikke oppnås i noe fly. Vaksinen må derfor fraktes i containerne de ligger i, men de fleste fly er store nok til å få dem med seg, fortsetter Jasper.

Vel nede på bakken oppstår en ny utfordring. Hvordan er lagringskapasiteten på flyplassen?

– Det finnes et nettverk av spesialhangarer for farmasøytiske produkter på ulike knutepunkter, rundt 20 i tallet verden over, og disse kan ganske sikkert håndtere vaksinene fra både Pfizer og AstraZeneca – hvorav sistnevnte kan oppbevares i kjøletemperaturer, sier journalisten videre.

UNICEF-samtaler

Til slutt skal vaksinene fraktes fra flyplassen og ut til alle verdens kroker.

– Her ligger den største utfordringen for flyselskapene. UNICEF leder et initiativ for å nå 92 av de fattigste landene i verden, fordi de har erfaring med å distribuere vaksiner på daglig basis. Flyselskapene er nå i samtaler med UNICEF om nøyaktig hva de skal gjøre og hvordan de skal få rutenettverkene til å passe inn slik at vaksinene kan fraktes til Sør-Amerika, Afrika og deler av Sør-Asia, opplyser Jasper.