Norske ambulansefly kan bli solgt

Den britiske forsvarsleverandøren Babcock International har vært i problemer en stund økonomisk, og nå er oppryddingen for alvor i gang. Selskapets nye toppsjef, David Lockwood, forsøker å snu skuta, og kunngjorde for noen uker siden at de håpet å gjøre kutt for en verdi rundt 4,6 milliarder norske kroner, og kutte rundt 1.000 stillinger.

Kuttene kommer etter at selskapet nylig måtte skrive ned verdier i selskapet for 20 milliarder kroner.

Og en av tingene som kommer for salg er store deler av selskapets ambulansetjenester, der også inkludert de norske luftambulanse-flyene, som har vært omstridt siden kontrakten med selskapet ble tegnet i 2017.

Nye eiere for norske fly

Selskapet drifter pr. idag 11 fly, med en kontrakt til 2025, med opsjon for ytterligere fem år. Babcock drifter ellers 500 slike fly og helikoptre i Frankrike, Italia, Spania, Sverige, Canada og Norge. Hvilke deler av den utenlandske driften det er snakk om er foreløpig uvisst, skriver Financial Times. Det spekuleres i at PE-fond kan være aktuelle som nye eiere av virksomheten selskapet skal selge ut.

Babcock drifter de britiske atomubåtene, og har også vært med og bygge de britiske hangarskipene. I tillegg driver de vedlikehold av det britiske jernbanenettverket, i tillegg til å jobbe med å elektrifisere større deler av jernbanenettet. All virksomhet til jernbanenettet vil bli solgt, på lik linje med ambulansetjenestene.