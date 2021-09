Folketrygdfondet laster opp med Norwegian-aksjer

Folketrygdfondet har torsdag kjøpt 20.225.000 aksjer i Norwegian Air Shuttle, opplyser selskapet i en flaggemelding.

Fondet eier etter transaksjonen 55.846.799 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 6,96 prosent.

Onsdag ettermiddag kom meldingen om at ABG Sundal Collier og DNB Markets var hentet inn for å selge opptil 94,96 millioner aksjer i Norwegian, tilsvarende om lag 11,84 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Torsdag morgen blir det meldt at salget er gjennomført til en snittkurs på 9,3 kroner gjennom en akselerert bokbyggingsprosess, hvilket betyr at det ble solgt aksjer for litt over 883,1 millioner kroner.

Kreditorene som selger aksjene fikk dem som en del av Norwegians refinansiering tidligere i år.