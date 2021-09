Spår passasjervekst de neste 20 årene

Boeing gjennomgikk for kort tid siden de langsiktige utsiktene og hevet leveringsprognosene med 1.000 fly, til 19.330, for de neste 10 årene. Flyprodusenten mener at etterspørselen etter kommersielle flyreiser vil komme raskere tilbake enn ventet.

Selskapets visepresident for markedsføring, Darren Hulst, påpekte på mandag at passasjerveksten vil presse frem behovet for nye fly, ifølge Reuters.

Hulst mener at passasjerveksten i Europa vil øke med 3,1 prosent pr. år de neste 20 årene, og at etterspørselen etter nye fly også vil styrkes av at smittesituasjonen bedrer seg.

I tillegg må 700 fly byttes ut i Europa i nærmeste fremtid på grunn av at flåten begynner å bli for gammel, ifølge visepresidenten.

Åpner opp

Mandag ettermiddag kom beskjeden fra Biden-administrasjonen om at USA åpner grensene og at vaksinerte utlendinger får slippe inn i landet igjen fra og med tidlig i november.

Det skjer etter et 18 måneders innreiseforbud.

Flere amerikanske reiselivsaksjer reagerte positivt på nyheten, til tross for bred uro i finansmarkedene, og både Flyr, Norwegian og SAS stiger i åpningshandelen tirsdag.