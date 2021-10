Ryanair-dobling: Gjenåpner populære ruter

Lavprisflyselskapet Ryanair gjenåpner rutene fra Torp Sandefjord lufthavn til både London Stansted og Manchester i Storbritannia, opplyses det i en melding mandag.

London-ruten vil ha to ukentlige avganger, med oppstart 31. oktober. Manchester-ruten vil bli betjent fire ganger i uken, med oppstart 3. november.

Begge rutene har vært stengt siden oktober i fjor.

– Det gleder oss veldig at Ryanair endelig gjenåpner disse populære rutene fra Torp, sier Tine Kleive-Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef på Torp.

– Storbritannia er et svært populært reisemål for nordmenn, både i ferie- og fritidssammenheng og i forbindelse med jobb, og ikke minste er begge byene høyst aktuelle for alle fotballinteresserte, forklarer hun i meldingen.

Passasjerdobling

Mandag har Ryanair også offentliggjort trafikktallene sine for september.

Disse viser at antallet passasjerer ble mer enn doblet, sammenlignet med september i fjor.

Samlet reiste 10,6 millioner passasjerer med Ryanair i forrige måned, mot 5,2 millioner i pandemipregede september 2020.

Det er imidlertid ikke like mange som i august 2021.

Totalt opererte Ryanair mer enn 69.500 flyvninger i september. Kabinfaktoren var på 81 prosent, mot 71 prosent i september 2020 og 82 prosent i august 2021.