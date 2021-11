Det ferske flyselskapet ønsker å hente en kvart milliard kroner, fremgår det av en melding mandag morgen.

Emisjonen er garantert av styreleder Erik G. Braathen og andre styremedlemmer, i tillegg til nye investorer. Flyr betaler garantistene 3 prosent, eller 7,5 millioner kroner, for å garantere for emisjonen.



MÅ BLA OPP: Flyr-gründer Erik G. Braathen. Foto: Ole Berg-Rusten

Pengene skal benyttes som en buffer og til generelle selskapsformål helt frem til det leverer en positiv kontantstrøm.

Dårlig kabinbelegg

Enkelte investorer har savnet trafikktall fra Flyr etter oppstarten. Etter at flyselskapet sendte sitt første fly til Tromsø 30. juni har ikke Flyr oppdatert markedet med trafikktall, som etter tredje kvartal var ganske dårlige.

Fra juli til september hadde Flyr et kabinbelegg på svake 38 prosent, som betyr at nær to av tre flyseter har vært tomme ved avgang. I oppdateringen skriver selskapet at kabinbelegget har steget til 61 prosent i oktober. Enhetsinntektene (PASK) var på 0,17 kroner for hele tredje kvartal, og 0,37 kroner i oktober.

Selskapet hadde en omsetning på 39,6 millioner kroner i tredje kvartal, med en tilhørende negativ EBITDA på 142,8 millioner kroner. Resultatet før skatt endte med et tap på 162,3 millioner kroner.

Det hadde også 15-16 flyvninger i gjennomsnitt i kvartalet.

Inntektene i august og september var betydelig lavere enn ventet grunnet forsinkelse i etterspørselsveksten knyttet til pandemien, men det har vært en betydelig økning i reiseaktiviteten siden gjenåpningen av samfunnet. Antall daglige flyvninger er nå i intervallet 20-25, og fly nummer fire ble satt i produksjon i midten av oktober, fremgår det av oppdateringen.

Brenner penger

Flyr har også brent 248 millioner kroner i kontanter siden oppstart frem til utgangen av tredje kvartal, der 94 millioner ble brukt før det første flyet var i luften. 152 millioner kroner ble benyttet i tredje kvartal, som var det første kvartalet med drift.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på 363 millioner kroner, og en tilhørende egenkapitalgrad på 42,5 prosent.

Flyselskapet hentet 600 millioner kroner før børsnoteringen, med investorer som Nordea-fondene, Sissener-fondene samt Øystein Stray-Spetalen og Arne Fredly som hjørnestensinvestorer. Etter et kursfall på snaue 30 prosent er det kun Sissener og Nordea som sitter igjen på aksjonærsiden, men begge har solgt seg kraftig ned.

Det fullstendige resultatet for tredje kvartal legges frem torsdag 11. november.