– Vi er inne i et slitsomt kvartal akkurat nå, sier Norwegians konsernsjef Geir Karlsen i et videointervju med Finansavisen.



Han understreker i presentasjonen at yielden har gått kraftig opp den siste tiden, men at de fremdeles ikke er på ønsket nivå. Samtidig viste kvartalsrapporten også at kontantbeholdningen stiger jevnt og trutt og selskapet sitter nå med en sparegris på 7,7 milliarder kroner.

– Fokuset har vært å ta vare på pengene vi hentet. I første kvartal vil vi brenne cash, men vi er komfortable med hvordan vi kommer ut av Q1 likviditetsmessig, sier konsernsjefen.



