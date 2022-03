Pentagon vil sable jagerflybestillingene

Pentagon vil etterspørre 61 F-35 jagerfly fra Lockheed Martin i neste års budsjett, 33 færre enn opprinnelig planlagt, melder Bloomberg News, som har kilder tett på saken.

Lockheed Martin og Pentagon har foreløpig ikke kommentert saken.

F-35 er et av verdens mest avanserte jagerfly og selges kun i USA og til militærstormaktens nærmeste allierte. Tidligere denne uken ble det kjent at det tyske forsvarsdepartementet vil «legge inn en formell forespørsel til amerikanske myndigheter om kjøp av F-35A».

Joe Biden forventes å be Kongressen om et forsvarsbudsjett på over 770 milliarder dollar for neste regnskapsår, ettersom Pentagon vil modernisere militæret.

Budsjettet er ventet å komme de største amerikanske forsvarsentreprenørene til gode, inkludert Lockheed Martin, Northrop Grumman og General Dynamics.

Lockheed Martin-aksjen er opp 26 prosent så langt i år og 30 prosent det siste året.