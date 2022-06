Fredag formiddag møtte den danske finansministeren Nicolai Wammen pressen for å si hva den danske staten skal gjøre med eierskapet i det kriserammede flyselskapet SAS.

Her gikk det frem at den danske staten åpner opp for å øke eierandelen til mellom 22 og 30 prosent. Et flertall blant politikerne er også villige til å ettergi gjeld.

Den danske staten eier i dag 21,8 prosent av flyselskapet, som har en gjeld til danskene på 3,5 milliarder kroner.

– Vi skal ettergi gjeld og sørge for at vi fortsatt har en betydelig dansk eierandel i SAS, sier Danmarks finansminister, Nicolai Wammen.

– Men det blir ikke sendt av gårde en sjekk i dag, sier han, og påpeker at det at det må være flere investorer på plass før det vil skje, og at dette ikke er et bidrag uten betingelser.

SAS-aksjen skyter opp 35,6 prosent i ettermiddagshandelen fredag.

Pengeinnskudd

Nyheten kommer bare dager etter at svenske myndigheter uttalte at de ikke ønsker å spytte inn ytterligere kapital for å redde flyselskapet.

Den svenske staten skal imidlertid gå med på å konvertere lån til egenkapital, noe som vil vanne ut landets eierandel på 21,8 prosent. SAS skylder Sverige om lag fire milliarder kroner i lån.

Med både svenskene og danskenes med på å konvertere gjeld, har SAS så langt sikret seg offentlig støtte for å konvertere 7,5 av de rundt 20 milliardene i gjeld som selskapet mener det må få omgjort til aksjer. Samtidig gjenstår det 9,5 milliarder som selskapet mener det trenger i frisk kapital.

Når den danske finansministeren nå sier at den danske stats eierandel øker, betyr det i praksis at det danske parlamentet stemmer for å også gå inn i egenkapitalemisjonen.



Den norske stat har på sin side hyret meglerhuset ABG Sundal Collier og advokatfirmaet Wiersholm for å utforske muligheten for å gjøre comeback på eiersiden i SAS.

Hektisk uke

Nyhetene fra Sverige og Danmark skjer i det som har vært en svært så hektisk uke for flyselskapet. Torsdag ettermiddag varslet rundt 1.000 piloter i SAS at de kan gå ut i streik.

SAS-pilotene sier at flyselskapet krever at pilotene må godta 30 prosent besparelse i pilotkorpset. I tillegg sier de at SAS har krav på pilot-stillingene i de nyopprettede bemanningsselskapene. Hvis ikke partene kommer frem til en avtale, tas pilotene ut i streik fra 29. juni.

Konflikten mellom SAS-ledelsen og pilotene har pågått over lengre tid, etter at 560 piloter fikk sparken under pandemien.

Sydbank-analytiker Jacob Pedersen anslår at en streik vil koste SAS i området av 80-90 millioner svenske kroner dagen.

«Dessuten minner streiken investorer om konfliktene i SAS, og gjør det vanskeligere for selskapet å tiltrekke ny kapital,» skriver han.