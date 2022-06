– Vi har åtte tur/retur-flyvninger og én enkeltstående flyvning som er kansellert i morgen, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til NTB.

Følgende åtte tur/retur-flygninger kanselleres:

Oslo-København

Oslo-Trondheim

Oslo-Evenes

Oslo-Roma

Oslo-Molde

Oslo-Budapest

Bergen-København

Bergen-London

I tillegg kanselleres én enkeltflygning fra Oslo til Bergen.

Fått tilbud om ombooking

Tuman sier at samtlige passasjerer er orientert om kanselleringene. Han understreker at rutene som kanselleres, kun er én av flere flyvninger. Til de fleste destinasjonene går det flere fly daglig, og nær alle passasjerene har fått tilbud om å booke om til en alternativ rute.

– I enkelte tilfeller kan man dessverre oppleve at de andre avgangene til samme destinasjon er fullbooket. Det er veldig mange som har lyst til å reise nå, og av og til klarer vi ikke å finne ledige seter så raskt som vi kunne ønske, sier han.

Han oppfordrer alle passasjerer som er i tvil, til å sjekke nettsiden til Norwegian, som til enhver tid er oppdatert med den seneste informasjonen.

– For de aller fleste går reisene som normalt. Det er viktig å understreke at dersom man blir berørt, så blir man kontaktet. Har man ikke hørt noe, så kan man gå ut fra at alt går som normalt, og møte opp på flyplassen som vanlig, sier Tuman.

30 Widerøe-kanselleringer tirsdag

Norwegian måtte kansellere fem avganger tirsdag, mens Widerøe har måttet kansellere 30 avganger. Tirsdag har flyselskapet virkelig begynt å merke konsekvensene av den pågående flyteknikerstreiken, opplyser de til NRK.

– Dette lager utfordringer for passasjerene våre, det er vi smertelig klar over. Der vi var positive i går, så kjenner vi at det nå treffer oss ordentlig, sier pressesjef Catarina Solli i Widerøe.

Hun oppfordrer kunder til å la være å ringe dem ettersom det er stor pågang fra kunder som er usikre på om reisen deres faktisk vil gå.

– Vi oppfordrer publikum til ikke å ta kontakt med oss, med mindre de har fått melding om at avgangen deres er innstilt, eller at de ikke ønsker å benytte seg av den løsningen vi har forespeilet dem, sier hun.

(NTB)