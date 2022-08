Pressesjef Tonje Sund i SAS understreker at SAS ikke har økt arbeidstiden, men at avtalen gir fleksibilitet til å jobbe mer én uke, mot at man jobber mindre andre uker. Total arbeidstid er lik de gamle avtalene – da en pilot maks kan jobbe 190 timer over en fireukersperiode, påpeker hun.

– Stolte over medlemmene

Leder Ole Fredrik Knutsen i Norske SAS-flygeres forening sier til Dagbladet Børsen at han er stolt over sine medlemmer.

– Resultatet er klart. Det viser at man tar ansvar i den vanskelige situasjonen selskapet står i. Vi er stolte over medlemmene, sier Knutsen.

Han understreker likevel at den nye tariffavtalen er lang fra god.

– Det er kanskje tidenes dårligste avtale, men det viser at vi står bak SAS, og at vi viser en solidaritet med dem som har vært oppsagt, sier han.

Femårig fredsavtale

Avtalen trer i kraft fra 1. oktober og sikrer SAS fred fram til 2027. Den innebærer at partene har fredsplikt – og er forhindret fra å streike og gå til lockout – i fem og et halvt år.

Dersom pilotene hadde stemt nei for å godta avtalen, ville det hardt prøvede flyselskapet igjen bli rammet av streik, fra torsdag 11. august.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, sier at de er fornøyde med at pilotene nå formelt har godkjent avtalen.

– Det betyr at det blir ro rundt selskapet, og SAS kan ha fokus på å skape et godt flytilbud i Norge og utenlands. Det er passasjerer og bedrifter i hele Skandinavia tjent med, sier Lothe.

Enorme kostnader

Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark gikk ut i streik da meklingen brøt sammen i starten av juli. Det til tross for iherdige forsøk og forhandlinger langt på overtid.

Den bitre og tidvis høylytte konflikten mellom SAS og pilotene påførte selskapet enorme tap de 15 dagene den pågikk – anslagsvis 100 millioner kroner daglig eller til sammen snaut halvannen milliard kroner.

Fredag viste trafikktallene for juli at passasjertallet sank med en tredel – 32 prosent – fra måneden før.