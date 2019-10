Fersk rentedom fra Sveits

Den sveitsiske sentralbanken (SNB) har torsdag besluttet å holde styringsrenten uendret på minus 0,75 prosent.

Også flere andre sentralbanker har hatt rentemøte det siste døgnet.

I går kveld meldte Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, at de kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til intervallet 1,75-2,00 prosent. Det er andre gang den amerikanske renten settes ned på under to måneder.

Bank of Japan (BOJ) tok derimot, som ventet, ingen store grep i pengepolitikken på sitt møte. De beholdt renten på minus 0,1 prosent.

Norges Bank presenterer sin renteavgjørelse kl. 10.00 i dag.