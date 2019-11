Første økonomiske fall for Hongkong på ti år

* Den tidligere britiske kolonien Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

* Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

* Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

* Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

* Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester 9. juni 2019.

* Lovforslaget ble til slutt trukket tilbake, men demonstrasjonene har fortsatt. Demonstrantene krever større demokratisk frihet, at Hongkongs leder Carrie Lam går av, at politiets maktbruk granskes og at fengslede aktivister løslates. (NTB)