Nordea og Handelsbanken før dagens Federal Reserve-referat

Med få makrotall av betydning på dagens finanskalender blir alt fokus på kveldens referat fra forrige rentemøte i Federal Reserve.

På dette møtet kuttet Fed styringsrentene for tredje gang i år, til intervallet 1,50-1,75 prosent, og signaliserte samtidig en pause.

– Må vente til juni

Sentralbanksjef Jerome Powell var da relativt klar på at det måtte en betydelig revurdering av deres syn på økonomien til for at et rentekutt igjen skulle bli aktuelt.

«Og synet deres er for moderat vekst. Det blir interessant å se om dette er et bredt utbredt syn, og om vi får noen klarere indikasjon på hva en betydelig revurdering av moderat vekst betyr. Markedet er forberedt på en pause og priser inn nær null sannsynlighet for en desember-økning og også sannsynlighetsovervekt for uendret i mars. Vi må vente til juni for at kutt er priset inn», skriver sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets i dagens morgenrapport.

– Skal videre ned

Makroøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets peker i dagens rapport fra meglerhuset at handelskonflikten mellom USA og Kina har forbedret seg fra det dårlige utgangspunktet tidligere i høst.

«Samtidig som de amerikanske nøkkeltallene har vist seg bedre enn fryktet. Særlig arbeidsmarkedstallene har vist at avmatningen så langt har gått noe penere for seg enn markedet hadde ventet på forhånd», skriver han.

Videre merker Grangård seg at markedet også har priset renteforventningene opp igjen fra bunnen.

«Per i dag priser markedet at renten blir liggende i ro de nærmeste månedene (tidligere forventninger om kutt i desember er i prinsippet priset vekk). Når det er sagt, ser markedet fortsatt for seg at renten skal noe videre ned fra dagens nivå», fortsetter han.

Hva kan gi reprising?

Ett rentekutt er nå priset inn i løpet av 2020.

«Men igjen er dette opp fra bunnen. Går vi et par måneder tilbake, var renten ved utgangen av 2020 ventet å ligge nærmere 30-40 punkter lavere enn hva som følger av dagens markedsprising. Vi ser ikke for oss at Fed vil komme med noen umiddelbare nye signaler som kan endre dette vesentlig», skriver Grangård videre.

En evt. ny reprising av renteforventningene må ifølge Handelsbanken nok først og fremst komme i kjølvannet av nye nøkkeltall og nye utspill rundt konflikten mellom USA og Kina.