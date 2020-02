Nonfarm payrolls overrasker positivt

Arbeidsmarkedsrapporten (nonfarm payrolls) fra amerikanske myndigheter viser at 225.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i januar.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet 165.000 nye jobber.

Antall nye jobber i desember ble revidert fra 145.000 til 147.000.

Ledighetsraten kom inn på 3,6 prosent, 0,1 prosentpoeng over konsensus, mens lønnsveksten på årsbasis endte på 3,1 prosent. Det var på forhånd ventet en lønnsvekst på 3,0 prosent.

Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kom inn på 34,3 timer i januar, akkurat som ventet.

Ventet oppside

I sin morgenrapport spådde Nordea Markets at tallene kunne overraske på oppsiden.

Meglerhuset påpekte at det i desember ble skapt 145.000 nye jobber, noe lavere enn ventet, men at det fortsatt var høyt nok for å holde ledighetsraten nede på et lavt nivå.

Ifølge Nordea ventet konsensus en vekst på 163.000 nye jobber i januar.

«Sysselsettingsestimatet fra personalsystemleverandøren ADP var på hele 291.000, og selv om korrelasjonen er lav fra måned til måned med de offisielle sysselsettingstallene som kommer i dag, tyder det at på Nonfarm payrolls kan overraske markedet på oppsiden», skrev Nordea-økonomene Lars Mouland og Dane Cekov i rapporten.