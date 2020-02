Nordea Investments: – Taler for en kraftig rekyl

I Kina vender innbyggerne nå sakte tilbake på jobb etter den utvidede nyttårsfeiringen, som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er fortsatt stengt eller går på lav kapasitet, men mye tyder på en kraftig rekyl når alt er tilbake til normalen, skriver Nordea Investments-økonomer, med sjefstrateg Erik Bruce i spissen, i en fersk rapport.

«Signaler om spredning kan bli vel så viktig for markedsutviklingen framover. Får vi klare signaler om at antall nye tilfelle stabiliseres eller faller, vil mange fokusere på den rekylen en må regne med i økonomisk aktivitet når tiltakene for å hindre spredning avvikles og smittefrykten avtar», skriver økonomene.

«Lagernedbygging, utsettelse av innkjøp og flaskehalser i produksjonskjedene taler for en kraftig rekyl når økonomien igjen fungerer normalt», skriver de videre, og påpeker at like viktig er også tiltakene i form av ekspansiv finans- og pengepolitikk i kjølvannet av tilbakeslaget.

Usikkerhet

Nordea Investments trekker frem at det fortsatt er høyst usikkert hvor hardt midlertidig stenging av fabrikker og forbrukere som holder seg hjemme av smittefrykt vil ramme kinesisk industriproduksjon og forbruk.

De påpeker at aktiviteten i landet alltid faller i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen, og at svakheten kan vare i en måneds tid. Store mengder arbeidere som har tatt arbeid andre steder enn i hjemmeregionen reiser nemlig hjem og middelklassen drar på ferie, noe som betyr at industriproduksjon, byggeaktivitet og forbruk normalt utvikler seg svakt.

Økonomene mener at det imidlertid er liten tvil om at nedturen nå blir langt hardere enn normalt, men at markedet er forberedt på svake tall.

«Signaler om spredning kan bli vel så viktig for markedsutviklingen framover. Får vi klare signaler om at antall nye tilfelle stabiliseres eller faller, vil mange fokusere på den rekylen en må regne med i økonomisk aktivitet når tiltakene for å hindre spredning avvikles og smittefrykten avtar», heter det i rapporten.

Oljeprisfall

Siden årsskiftet er oljeprisen nå ned 15-20 prosent, noe som har skapt hodebry for flere. Nordea-økonomene mener imidlertid at det vil dempe effekten av en svakere utvikling i Kina.

«For verdensøkonomien vil det dempe effekten av svakere utvikling i Kina. Lavere oljepris vil gi et løft i kjøpekraften for forbrukerne og løfte veksten i forbruksorienterte næringer», skriver de, men påpeker at nettoeffekten av lavere oljepris på amerikansk økonomi ikke like opplagt som den var.

«Lavere oljepris vil svekke investeringene i oljerelaterte næringer. Nettoeffekten av sterkere forbruksvekst, men svake investeringsvekst er ikke opplagt», skriver økonomene.

For de oljeproduserende landene er oljeprisfallet en klar bekymring. Noen OPEC land har uttrykt ønske om kutte produksjonen med ytterligere 600.000 fat, tilsvarende 0,6 prosent av total oljeproduksjon i verden.

OPEC med samarbeidspartnere har allerede kuttet produksjonen med 1,7 millioner fat, men Russland er mot ytterligere kutt.

«Så mest sannsynlig får vi ingen avgjørelse før OPEC og samarbeidspartnere skal holde sitt offisielle møte i mars», skriver økonomene.