Federal Reserve senker renten til null

USAs sentralbank, Federal Reserve, senker renten til 0,0-0,25 prosent, opplyser sentralbanken søndag kveld norsk tid.

Det er Feds andre ekstraordinære rentekutt på kort tid.

3. mars ble renten senket med et halvt prosentpoeng til intervallet 1,00-1,25 prosent.

Søndagens kutt utgjør et helt prosentpoeng.

Minst 700 milliarder dollar

Fed tyr også til kvantitative lettelser nå.

Sentralbanken varsler statsobligasjonskjøp til minst en halv milliard dollar og kjøp av boligbaserte obligasjoner på minst 200 milliarder dollar - tiltak til tilsammen minst 700 milliarder dollar.

Coronavirus

Bakgrunnen for søndagens tiltak fra Federal Reserve er coronavirusutbruddets virkning på samfunn og økonomisk aktivitet både verden rundt og i USA.

Fed venter at viruset vil tynge den økonomiske aktiviteten på kort sikt, men også at det vil utgjøre en risiko for de økonomiske utsiktene.

Det nåværende renteintervallet vil ifølge Federal Open Market Committee bli beholdt frem til det er sikkerhet om at økonomien har stått imot virkningene fra coronaviruset og til økonomien beveger seg mot målene for sysselsetting og prisstabilitet.

Kunngjøringen fra Federal Reserve og FOMC kan leses her.