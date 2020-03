– Kronen har falt mest i verden i mars

Se intervjuet i sin helhet i videovinduet øverst.

Kronen har svekket seg ekstremt i verdi det siste døgnet og har gitt store konsekvenser både for oljefondet og for sjømateksport.

– At kronen har svekket seg med 14 prosent på ett døgn tror jeg aldri har skjedd før i historien, sier Magne Østnor, valutaekspert i DNB Markets.

Østnor mener det er overraskende at Norges Bank vurderer å intervenere og tror banken vil være tilbakeholden.

– Sist gang Norges Bank intervenerte var i 1997. En tid hvor vi hadde annet pengepolitisk regime, innrettet mot å holde stabil valutakurs. Jeg tror det skal mye til før banken intervenerer.

Oppfordrer Norges Bank til å ta risiko

Valutaeksperten kommer imidlertid med et forslag til noe Norges Bank kan lykkes med hvis de intervenerer.

– De kan være den som er villig til å ta risiko ved å stille priser for kjøp og salg av kroner og på den måten hjelpe markedet til å fungere som det skal. Norges Bank har ikke bare inflasjonsmål, men de har også ansvaret for at finansiell infrastruktur fungerer, og det kan man stille spørsmålstegn ved om gjør i øyeblikket.

Kronen har styrket seg noe i dag torsdag og reversert noe av gårsdagens bevegelse. I går stod Euro i over 13 mot den norske krona, og amerikanske dollar var over 12. Det har nå redusert seg til at EURNOK står i 12,3 og USDNOK i 11,4.

– Nå handler dette om smitte og smittespredning og tiltak for å stagge spredning, og oljemarkedet. Nyheter herfra vil være de store driverne for kronekursen. Enn så lenge er markedet, om ikke brakk, så vanskelig å få gjort beløp i valutamarkedet, avslutter valutaeksperten.

Se intervjuet i sin helhet i videovinduet øverst.