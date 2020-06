Nordea tror dollaren vil svekke seg vesentlig

Coronakrisen har igjen aktualisert verdens behov for dollarlikviditet, noe som har sørget for å holde den amerikanske valutaen rimelig sterk på alle måleparametre.

I sin nye konjunkturrapport onsdag spør Nordea Markets om hvor lenge dollarstyrken vil vare.

Flyter ikke som før

«Federal Reserve har iverksatt en hel rekke tiltak for å sikre at alle som trenger dollar har fått dem, noe som har bidratt til å roe markedene. Så fort vi er ute av coronakaoset globalt, regner vi med at dollaren kan svekke seg vesentlig mot de fleste andre store valutaer», går det frem av rapporten.

Internasjonale markedsaktører har to hovedkilder til dollarlikviditet. Federal Reserve er altså den ene – verdenshandelen den andre, ettersom den for det meste skjer i dollar.

«Verdenshandelen er fortsatt veldig dempet, og det er grunnen til at dollar ikke flyter rundt i det globale systemet i vanlig tempo. En gjeninnhenting i verdenshandelen er det som mangler før dollaren kan svekke seg vesentlig mot for eksempel euro og skandinaviske valutaer. Vi ser en slik gjeninnhenting mot slutten av året og inn i 2021», heter det videre.

«Buy the dip»?

I Swissquote Bank åpner senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya for at dollarsvekkelsen allerede kan ha begynt. Hun peker på begrenset handel i såkalte «trygge havner» i Asia tidligere i dag.

«Dollaren svekket seg mot alle valutaer og rente på 10-årige amerikanske statsobligasjoner steg til 0,70 prosent. Dette gir tradere en «buy the dip»-mulighet for å sikre seg mot stigende frykt i markedene for risikable aktiva», skriver Ozkardeskaya i dagens morgenrapport.

Onsdag formiddag styrker derimot dollaren seg bittelitt mot både euro og norske kroner. EURUSD står i skrivende stund i 1,0967, USDNOK i 9,8968.

Euroen sliter

Samtidig sliter Nordeas makroøkonomer med å bli virkelig positive på euroens vegne.

«Den pågående politiske uroen i eurosonen fortsetter å tynge euroens potensial. Vi regner med at Den europeiske sentralbanken (ESB) skal få fortsette sine store obligasjonskjøp, men inntil saken mellom ESB og den tyske grunnlovsdomstolen er løst er det lite sannsynlig at markedene vil kjøpe euro i større mengder», skriver de.

Det var i begynnelsen av mai den tyske grunnlovsdomstolen slo fast at ESBs obligasjonskjøp delvis strider mot den tyske grunnloven, da verken landets regjering eller nasjonalforsamling har godkjent dem.

Domstolen ga da ESB tre måneder på å rettferdiggjøre sine støttekjøp av statsobligasjoner i kriserammede euroland, men Nordea Markets tviler på at dette vil stoppe ESB – på kort sikt.