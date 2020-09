Senioranalytiker: Børsene er frikoblet fra den virkelige verden

Coronakrisen har på ingen måte sluppet taket, og sentralbankene pøser på med likviditet verden over. Samtidig stiger amerikanske børser til stadig nye høyder.

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda lar seg inspirere av rockelegendene i Eagles når han setter ord på sine tanker om situasjonen.

Fortsatt dekoblet

«Jeg trodde aldri at Eagles ville gi meg innsikt i global pengepolitikk, men det er 2020 og ingenting bør sjokkere oss lenger. De siste dagene har talspersoner fra Federal Reserve, Bank of Japan og sentralbankene i Australia og New Zealand alle «sunget» at de vil føre en lett og ledig pengepolitikk («take it easy») så lenge det kreves, og at de kan innføre ytterligere lettelser hvis nødvendig», skriver han i en rapport onsdag.

«For resten av oss betyr denne strømmen av penger at dekoblingen av aksjemarkedene og den virkelige verden ser ut til å fortsette en stund til fremover. Etter at teknologiaksjene i USA sendte S&P 500 og Nasdaq til nye sluttrekorder, er det kanskje best å sitere Eagles igjen», fortsetter Halley.

Han trekker frem følgende tekstlinjer fra en av bandets store hits: Take it easy.

«Don't even try to understand. Just find a place to make your stand (som ifølge Halley er: gå «long» i alt), and take it easy.»

FOMO-gnomer

Analytikeren erkjenner riktignok at verden hadde grunn til å være litt gladere til sinns i går.

«Tyske og amerikanske innkjøpssjefsindekser (PMI/ISM) gjorde det mye bedre enn ventet i august. Nyhetene fra USA var spesielt tilfredsstillende, gitt omfanget av coronautbruddet i landet. FOMO-gnomene (fear of missing out) på Wall Street trenger ikke flere signaler for å trykke på kjøpsknappene og sende børsene til nye høyder», skriver han.

«Det interessante var dog at yielden på amerikanske statsobligasjoner fortsatte nedturen, noe som forsterker følelsen av at gjeninnhentingen i USA ikke vil være inflasjonsdrivende og gir Wall Street større grunn til å selge dollaren», fortsetter Halley.

De amerikanske børsene fortsetter for øvrig rekordkjøret ved å stige markant fra start onsdag.