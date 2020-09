DNB Markets venter ingen endring fra Norges Bank – tidligere heving og flatere kurve kan være et alternativ

Torsdag 24. september kommer ny rentebeslutning fra Norges Bank. Landets sentralbank offentliggjør samtidig ny pengepolitisk rapport, den tredje for i år.

DNB Markets vurderer at sentralbanken ikke vil presentere noen endringer i sin rentebane, ettersom informasjonen som er kommet siden Norges Bank presenterte sine utsikter i juni, er på linje med hva sentralbanken kommuniserte.

Dette innebærer uendret styringsrente frem til sent i 2022.

Fremskyndet heving en mulighet

Om noe, ser meglerhuset en sjanse for at Norges Bank fremskynder sin første renteheving for å dempe boligprisveksten, og at rentekurven samtidig flates ut for å signalisere et langsommere tempo i rentehevingen mens økonomien normaliseres fra coronabremsen.

Det vises til at spredningen av coronasmitten har fortsatt å øke etter at Norges Bank i forrige måned trakk frem dette som en risikofaktor for den økonomiske opphentingen, men også at boligprisene og husholdningenes gjeldsvekst har økt.

Heving fra ultimo 2022

I juni høynet Norges Bank rentekurven for 2022 og 2023, med indikasjoner på renteheving mot slutten av 2022 og ytterligere heving året etter.

I august vurderte sentralbanken at ny informasjon i hovedsak bekreftet det økonomiske bildet som ble presentert to måneder tidligere. Og enda nyere data har ikke endret på dette bildet, påpeker DNB Markets i sin rapport tirsdag.