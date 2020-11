Sjeføkonom frykter ikke den store BNP-smellen

SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap viste tirsdag at BNP for norsk fastlandsøkonomi steg 5,2 prosent i tredje kvartal. Det var som ventet.

Oppsvinget kommer etter et fall på 6,3 prosent i andre kvartal, det største fallet noensinne målt for et kvartal.

«Privat forbruk er fortsatt den viktigste vekstdriveren, men næringslivets investeringer og fastlandseksporten bidrar også til oppgangen. Ser man på månedstallene ser man dessuten at både boliginvesteringene og oljeinvesteringene snudde i løpet av kvartalet», skriver Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum i en oppdatering.

Ser én måned med tiltak

Han erkjenner at det for tiden «selvsagt er mer fokus på effektene av de nye smitteutbruddene, og de tilhørende smittevernstiltakene, på den økonomiske veksten fremover».

«Men vi ser at veksten i antall nye smittede er i ferd med å avta i de landene som igangsatte tiltak i midten av/andre halvdel av oktober, og smitteveksten er også i ferd med å flate ut i Norge. Dette kan bety at tiltakene virker, og at de derfor ikke trenger å bli langvarige», heter det videre.

Danske Bank har derfor lagt til grunn at den siste runden med nasjonal og lokale tiltak varer omtrent en måneds tid, det vil si til første uken i desember.

Halverer BNP-prognose

Jullums anslag for BNP-veksten i fjerde kvartal er derfor jekket ned fra 1,6 til 0,8 prosent.

«Husk at sammenlignet med i vår er produksjonssektorene (som industri, bygg/anlegg) åpne, skoler og barnehager er åpne, den globale industrier er også åpen og veksten i Kina/Asia er solid. Det gjør at de negative effektene blir klart mer begrenset, selv om nedstengninger og permitteringer vil øke», minner sjeføkonomen om.

Lengre frem sørger de siste vaksinenyhetene ifølge Jullum for håp om en normalisering frem mot sommeren.

«Dette vil bidra til å redusere usikkerheten både for bedriftsledere og husholdningene, og med gode ordninger for kompensasjon for inntektsbortfall litt ut i 2021, kan de langvarige effektene bli moderate», fortsetter han.