Norges Bank varsler renteøkning fra første halvår 2022

Rentebanen fra tidligere møter i Norges Bank har antydet at første renteheving mest sannsynlig kommer mot slutten av 2022. Dermed løfter Norges Bank rentebanen noe, slik de fleste meglerhusene spådde i forkant av torsdagens beskjed. Norges Bank ser nå for seg en gradvis økning i styringsrenten fra første halvår 2022.

Pressekonferansen kl. 10:30 overføres direkte

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i torsdagens pressemelding.

Den økonomiske aktiviteten har tatt seg opp siden våren, men Norges Bank peker på at den økonomiske gjeninnhentingen fortsatt bremses av økt smitte av coronaviruset og strenge smittevernstiltak.

Vaksinering mot viruset vil kunne gi en raskere oppgang i økonomien enn tidligere ventet, skriver Norges Bank. Men sentralbanken understreker at det vil ta tid før produksjon og sysselsetting er som før pandemien.

Handelsbanken spår første renteheving sommeren 2022, mens DNB Markets venter heving i andre kvartal 2022. Sterk boligprisvekst i Norge, høyere oljepriser og positive vaksinenyheter mot coronaviruset den siste tiden har vært argumentene til de som mener renten skal opp. Norges Bank uttrykker at en lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Styringsrenten ble 13. mars satt ned fra 1,5 til 1 prosent da coronaviruset skapte krise i den globale økonomien. En uke senere ble den senket til 0,25 prosent. Siden 7. mai har renten vært på null. Coronakrisen har skapt en dyp nedtur i økonomien verden over. I mai sa Norges Banks prognose at det ville bli nullrente ut 2023.

PS! Klokken 10.30 starter Norges Banks pressekonferanse om rentebeslutningen. Neste rentebeslutning kommer 21. januar.