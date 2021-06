Selge alt unntatt dollar? Eller kjøpe alt og selge dollar?

Vi har gått inn i en viktig makrouke, og investorene venter ifølge Nordnet-analytiker Roger Berntsen på fredagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) fra USA, også kjent som «månedens viktigste tall».

«Det er ventet at den positive trenden i arbeidsledigheten fortsetter. Etter utbruddet av pandemien i fjor, steg ledigheten til over 12 prosent, men har nå kommet ned under 6 prosent. Det skal sies at ledigheten vår betydelig lavere før pandemien. Derfor vil det ta tid før den amerikanske økonomien, og de fleste andre økonomier rundt om i verden, er tilbake til normalen. Uansett, det er retningen i utviklingen som er avgjørende for aksjemarkedene», skriver han i sin morgenkommentar mandag.

RETNINGEN AVGJØRENDE: Nordnet-analytiker Roger Berntsen. Foto: FaTV

Konsensus peker mot at 675.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i juni, noe som vil være opp fra 559.000 i mai. Ledigheten ventes å falle fra 5,8 til 5,7 prosent.

Den store PMI-dagen

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda mener torsdagen er en stor dag, som den første i måneden juli. Da slippes innkjøpssjefsindekser (PMI, både offisielle og fra Markit) i Asia, Europa og USA.

«Dette vil gi verden et mye klarere bilde av den videre retningen for verdensøkonomien. Det viktigste å merke å seg er at stigende materialpriser, samt mangel på arbeidskraft og halvledere bremser gjeninnhentingen», skriver han i sin oppdatering mandag.

«Denne kaken kan skjæres begge veier. Enten: Stigende priser betyr stigende inflasjon, som betyr selg alt utenom dollar. Eller: stigende priser betyr svakere etterspørsel, som betyr lavere obligasjonsrenter – så kjøp alt og selg dollar. Gitt at den amerikanske «10-åringen» har krøpet over 1,50 prosent og dollaren holder fast i styrkelsen mot asiatisk valuta (de fleste i utviklede markeder), er jeg tilbøyelig til å gå for det første alternativet», fortsetter Halley.

– Renteøkning er bankers

Her hjemme bidro dagens sterke tall for detaljhandelen i mai til et klarere bilde av den videre retningen for norsk økonomi.

«Privat forbruk tar av, støttet av et kraftig fall i (den tvungede) sparingen. Renteøkningen fra Norges Bank i september er bankers, slik vi ser det», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en kommentar.