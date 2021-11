Mandag ble det kjent at Jerome Powell får fornyet tillit som sentralbanksjef i USA. Samtidig ble ble den andre kandidaten, Lael Brainard, utnevnt til visesentralbanksjef.

Amerikanske renter reagerte med et solid byks, og reverserte dermed rentefallet i kjølvannet av stigende smittetall tidligere på dagen. Samtidig styrket dollaren seg på bred basis, og EURUSD handles nå på sitt laveste nivå på 16 måneder.

Priser inn en trippel

«Brainard blir ansett å ha høyere ambisjoner for nivået på den maksimale sysselsettingen, og dermed en høyere terskel for å heve renten. Når det er sagt, Powell selv er langt ifra noen rentehauk. Men for markedet var valget tydelig av betydning,» skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i tirsdagens morgenrapport,

Markedet priser nå inn nærmere tre hevinger fra Federal Reserve neste år.

«Verdt å huske er at det blir ytterligere fem ledige seter i FOMC i løpet av året som kommer. At hvem som velges vil ha kunne ha betydning, fikk vi bevis for på fredag, da Richard Clarida (avtroppende visesentralbanksjef, red. anm.) og Christopher Waller (styremedlem i Federal Reserve, red. anm.) uttalte at de kunne ønske seg en raskere nedtrapping av verdipapirkjøpene for å gi Fed fleksibilitet til å heve renten tidligere,» fortsetter Østnor.

– Mer vann på mølla

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener president Joe Bidens beslutning om å gi Powell fire nye år i utgangspunktet ikke beslutningen var uventet.

«Det er nemlig tradisjon for at den sittende sentralbanksjefen fortsetter i én periode til, selv etter bytte av amerikansk president og administrasjon. Powell ledet også med ganske god margin i betting-markedene,» skriver han i sin morgenrapport tirsdag, og peker også på at markedet nå ser for seg både raskere renteoppgang og raskere nedtrapping av verdipapirkjøp.

«Spekulasjonene fikk også mer vann på mølla etter at Raphael Bostic (sjef for Atlanta Fed) argumenterte for å trekke tilbake stimulansene raskere,» legger sjeføkonomen til.