Sveitsiske franc på sitt høyeste nivå på seks år

Mens Zürich er verdens dyreste by å bo i, er den også for tiden en av verdens dyreste byer å besøke ettersom valutaen deres stiger mot nye høyder. Mandag nådde sveitsiske franc det høyeste nivået på seks år målt mot euroen, etter at sentralbanken i landet sa at de ikke lenger ville stå i veien for francens styrking, melder Reuters.

Sentralbankens tilsynelatende nye holdning forvirrer investorer som er blitt vant til at det sveitsiske sentralbanken kjemper med nebb og klør med negative renter og kjøp av utenlandsk valuta for å begrense valutaen.

Mandag steg francen til 1,0426 mot euro – som er det høyeste nivået siden juli 2015, og skal være drevet frem av frykten for ny virusvariant, lav sveitsisk inflasjon og svakheter ved euroen.