Dette er verdens dyreste byer etter coronapandemien

Coronapandemien har forårsaket flere endringer for levekostnadene i verdens større byer siden starten av året, konstaterer The Economist Intelligence Unit (EIU) i forbindelse med lanseringen av den nye utgaven av rapporten om levekostnader og verdens dyreste byer.

Faktorer som volatile valutakurser, forstyrrelser i forsyningskjeder, virkninger fra avgifter og subsidier og endringer i forbrukernes preferanser spiller alle inn når EIU utfører sin rangering, og coronaviruset har i sin tur påvirket disse i år.

DYREST: Hong Kong, igjen. Foto: Dreamstime

Prisene på essensielle varer har holdt seg mer stabile enn de på ikke-essensielle varer, mens varer som typisk er gjenstand for impulskjøp har opplevd større prisfall, fremgår det av rapporten, som kommer to ganger i året.

Det pekes videre på at forbrukerne har endret syn på hva som er essensielle varer, eksempelvis ved at middelklassefamilier bytter ut restaurantmåltider med matkasser.

Verdens dyreste byer 1. Zürich, Sveits (5) 1. Paris, Frankrike (5) 1. Hong Kong (1) 4. Singapore (1) 5. Tel Aviv, Israel (7) 5. Osaka, Japan (1) 7. Genève, Sveits (10) 7. New York, USA (4) 9. København, Danmark (11) 9. Los Angeles, USA (8) Kilde: The Economist Intelligence Unit

EIU ser også at coronaviruset har ført til at de prisbevisste forbrukerne velger rimeligere produkter i mange land, men også at forbrukere med høy inntekt virker relativt uaffisert av pandemien. Sistnevnte handler kanskje sjeldnere enn før, men prisene på luksusvarer holder seg stadig stabile.

Akkurat som tidligere i år er det nå tre byer som deler posisjonen som verdens dyreste by, men Hong Kong får i den nyeste rangeringen selskap av to europeiske byer, mot to asiatiske forrige gang.

Førsteplassen nå deles av Hong Kong, Paris og Zürich.

Singapore er skjøvet ned fra førsteplass til en fjerdeplass, mens Osaka har rykket ned fra første- til sjetteplass.

Billigere i øst, dyrere i vest

I rapporten studeres prisene på 138 varer og tjenester i rundt 130 storbyer verden rundt, med New York som referanse. Ifølge EIU har prisene i snitt steget bare 0,3 prosent det seneste året.

Byer på det amerikanske kontinentet, i Afrika og i Øst-Europa er i hovedsak blitt billigere siden forrige rangering, mens det er blitt dyrere i vesteuropeiske byer.

Økningen i Vest-Europa forklares delvis av at europeiske valutaer har styrket seg mot den amerikanske dollaren.

Av produkt- og tjenestekategoriene EIU studerer, er det tobakk og rekreasjon, inkludert forbrukerelektronikk, som utmerker seg med størst prisoppgang. Prisene på klær har falt mest.

Iransk byks, brasiliansk fall

Blant de rundt 130 byene rapporten omfatter, er det iranske Teheran som har opplevd størst prisvekst det seneste året – målt i dollar – som følge av amerikanske sanksjoner. På EIUs byrangering bykser Teheran nesten 30 plasser, fra 106. plass til 79. plass.

KLATRER MEST: Teheran, Iran. Foto: Dreamstime

Også australske Perth, kinesiske Guangzhou, serbiske Beograd og Abidjan i Elfenbenskysten utmerker seg med store hopp.

Singapores fall fra første- til fjerdeplass forklares med stor utflytting blant utenlandske arbeidere knyttet til coronapandemien. Bystatens innbyggertall har i år falt for første gang siden 2003, og følgelig er etterspørselen gått ned. Lignende trend ser man også i Osaka, ifølge EIU.

De største prisfallene er registrert i de to brasilianske byene Rio de Janeiro og São Paulo, der svak valuta og økende fattigdom trekkes frem som årsaker.

Den billigste av de rundt 130 byene i 2020, er Damaskus i Syria. Tasjkent i Usbekistan er nest billigst. Topp fem på billigtoppen består også av Lusaka i Zambia, Caracas i Venezuela og Almaty i Kasakhstan.