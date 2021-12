Hvordan vil USAs sentralbanksjef Jerome Powell takle den høye inflasjonen? De første signalene kommer onsdag.

Dagens viktigste begivenhet er utvilsomt rentemøtet i Federal Reserve, der en klar forventning er at den amerikanske sentralbanken vil innta en mer «haukete» tone i omtalen av inflasjonen.

«Begrepet «transitory» er ifølge (sentralbanksjef Jerome, red. anm.) Powell pensjonert, og det betyr at Fed nå må adressere inflasjonen mer. Nedtrappingen av verdipapirkjøpene vil trolig bli doblet, fra 15 til 30 milliarder dollar pr. måned», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen hos DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

Åpner for 3 + 4 renteøkninger

Dette betyr i så fall noe at nedtrappingen av den pengepolitiske stimulansen (QE) er ferdig ved utgangen av mars. I tillegg blir rentebanen antakelig løftet markert.

«Kanskje vil medianen nå vise tre hevinger i 2022, omtrent på linje med markedsprisingen, og ytterligere fire i 2023. Powells pressekonferanse kan bli svært interessant», mener Magnussen.

Ved forrige korsvei var det så vidt medianen viste én renteøkning i 2022.

– Inflasjonen kan øke mer

Som en liten opptakt til rentemøtet viser DNB Markets til tirsdagens stemningsrapport fra de amerikanske småbedriftene (NFIB).

«Den viste at stadig flere av bedriftene planlegger å sette prisene opp. Andelen økte fra 46 prosent i september, til 51 prosent i oktober og 54 prosent i november. Det er det høyeste som noen gang er registrert i statistikken som går helt tilbake til 1973», fortsetter seniorøkonomen.

«På samme måte var det en rekordhøy notering for andelen bedrifter som planlegger å øke lønningene. Begge deler er en klar pekepinn på at inflasjonen kan øke enda mer på kort sikt, noe Fed må ta inn over seg», heter det videre.

Amerikansk inflasjon steg til 6,8 prosent på årsbasis i november, sitt høyeste siden juni 1982.

Hvor fort må Fed gå frem?

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener avslutningen av QE gir Federal Reserve mer fleksibilitet til å heve styringsrenten, og tror flertallet i rentekomitéen (FOMC, Federal Open Market Committee, red. anm.) vil samle seg om to rentehevinger til neste år.

«Dette i seg selv vil nok ikke skape store markedsbevegelser, ettersom markedet allerede priser drøye to renteøkninger til neste år. Men det blir mer spennende å se hvor fort medlemmene ser for seg at de må gå frem i 2023, for å bringe inflasjonen mer ned mot målet igjen», skriver han.

«Så langt har medlemmene vært delt mellom ytterligere to eller tre hevinger i 2023. Det er en risiko for at også denne renteprognosen oppjusteres. Dersom prognosen oppjusteres til nærmere fire hevinger, vil det i alt være mer haukete enn hva markedet ser ut til å prise inn i dag», fortsetter sjeføkonomen.