Valutakrisen i Tyrkia ble ytterligere forverret fredag da liraen stupte 8 prosent til et nytt rekordlavt nivå. Fallet kommer ettersom det er bekymringer for en mulig inflasjonsspiral forårsaket av president Tayyip Erdogans uortodokse plan om å kutte renten i møte med stigende priser, skriver CNBC.

Liraen fikk en pris på 17,0705 i forhold til dollaren, noe som førte til at landets sentralbank grep inn for å støtte opp om landets skakkjørte valuta. Det var sentralbankens femte forsøk denne måneden for å gjøre noe med det den kaller «usunne» priser.

MINDRE VERDT: Den tyrkiske liraen har mistet 55 prosent av verdien sin sammenlignet med dollar i år. Foto: Bloomberg

Til tross for at sentralbankens dollarkjøp hjalp noe, har liraen fortsatt mistet 55 prosent av verdien i år – etter et fall på 37 prosent bare de seneste 30 dagene – noe som bekymrer økonomer som følger situasjonen. Sammenlignet med euro og pund har liraen falt henholdsvis 51 og 54 prosent i år.

– Frakoblet fundamentale forhold

Ifølge CNBC har Erdogans beslutning om å presse gjennom 500 basispunkter for pengepolitiske lettelser siden september, inkludert nok et stort kutt på torsdag, gjort at inflasjonen har steget forbi 21 prosent. Og det er ventet at den vil overgå 30 prosent i løpet av neste år på grunn av stigende importpriser og en økning i minstelønnen.

Så lenge Erdogan sitter ved roret er det ingenting som hindrer liraen i å fortsette å falle Patrick Curran, Tellimer

«Med Erdogan som tilsynelatende blir mer forankret i sin antirenteholdning, jo lenger valutakrisen varer, kan Tyrkia være forbi point of no return,» sier Patrick Curran hos meglerhuset Tellimer, og beskriver liraen som totalt frakoblet fundamentale forhold.

«Så lenge Erdogan sitter ved roret er det ingenting som hindrer liraen i å fortsette å falle.»

Fire år lang nedtur

Liraens svekkelse har vart i fire år, men falltakten har tiltatt den seneste måneden. Det hjalp ikke at president Recep Erdogan i november hevdet at lavere renter er det som trengs for å få fart på økonomien og sysselsettingen. Det sa han samtidig som at styringsrenten ble kuttet til 15 prosent, selv om inflasjonen i oktober var 20 prosent.

I tillegg erklærte lederen av samarbeidspartiet MHP at man burde debattere hvorvidt Tyrkias sentralbank burde være uavhengig. Han mente at «uavhengige institusjoner ikke kan stå over folkets vilje».

Det store fallet har gjort at Tyrkias president nå har iverksatt en etterforskning, for det han mener skyldes «pengebaroner» som angriper landets økonomi.

Ifølge presidenten har mye av fallet i lira ikke noe økonomisk grunnlag og er et resultat av finansiell sabotasje. Angrepene er iscenesatt av «globale politiske og finansielle baroner», mener han.

«Vi kommer ikke til å gi opp det økonomiske programmet uansett hva de gjør. De prøver å skape et bekmørkt scenario ved å bruke valutaveksling», sa han på et TV-sendt program i slutten av november.