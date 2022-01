Federal Reserve skremte børsene da referatet fra forrige rentemøte ble sluppet onsdag denne uken. Fra å ha signalisert fem hevinger, viser det såkalte «dot plot» fra medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC) nå ni hevinger innen tre års tid.

FOMC anser oppgangen i amerikansk økonomi for langt sterkere enn hittil vurdert, på toppen av at inflasjonen i seg selv er for høy.

Et nytt og viktig signal om styrken i amerikansk økonomi får vi med arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) som kommer klokken 14.30 fredag. Konsensus peker mot at 400.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i desember. Dette vil i så fall være opp fra 210.000 nye jobber måneden før. Ledigheten ventes å falle fra 4,2 til 4,1 prosent.

Rapporten følger opp onsdagens ADP-rapport, som overrasket på den sterke siden med sine 800.000 nye jobber i privat sektor.

Fed-haukene får mer vann på mølla?

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote påpeker i sin oppdatering fredag at dagens rapport ikke betyr så mye for forventningene til Fed fremover.

«Det som betyr noe, er inflasjonen. Et lavt tall, rundt 100-200.000 nye jobber, vil derfor ikke endre retningen Fed forbereder seg på. En sterk rapport og en lavere ledighet enn ventet, vil derimot ha kraft til å gi Fed-haukene mer vann på mølla – på tanken om at det amerikanske arbeidsmarkedet ikke lenger trenger Feds støtte», skriver hun.

«Fed kan trappe ned obligasjonskjøpene raskere hvis banken får troen på at det ikke vil skade jobbdelen av ligningen. Slik sett kan en sterk rapport skape kaos i markedene for risikoaktiva. Husk at investorer liker gode tall bare, og hvis bare, de er positive for aktivapriser. Hvis tallene ikke er positive for aktivapriser, depper de», fortsetter Ozkardeskaya.

80 prosents sjanse for mars-økning

I Handelsbanken Capital Markets tror sjeføkonom Marius Gonsholt Hov at skyggeestimatet for fredagens arbeidsmarkedsrapport ligger «noe over 425.000» etter onsdagens ADP-rapport.

«Det vil nok fortsatt være en svak utvikling i sysselsettingen i tjenestesektoren. Men det brede arbeidsmarkedet vil trolig vise en sterkere utvikling enn i november, gitt det videre fallet i antall nye dagpengesøkere. Men tilbudssiden (yrkesdeltakelsen) i det amerikanske arbeidsmarkedet henger fortsatt igjen, og det betyr at arbeidsmarkedet strammer seg ytterligere til», skriver han i fredagens morgenrapport.

Månedsveksten i lønningene ventes for øvrig til 0,4 prosent i desember, noe som vil være opp fra 0,3 prosent i november.

«Selve årsveksten i lønningene vil imidlertid avta som følge av en basisvirkning, men den underliggende lønnsveksten er likevel sterk. Dette underbygger igjen uroen rundt den høye inflasjonen, og Fed har som kjent foretatt en (haukete) helomvending i det siste», fortsetter Gonsholt Hov.

Han viser til at denne ukens rentereferat satte ytterligere fart i spekulasjonene omkring en renteheving allerede i mars, og at dette nå prises inn med rundt 80 prosents sannsynlighet.