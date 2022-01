– Sentralbanker er veldig ivrige på å styre våre inflasjonsforventninger, og bryr seg mer om disse enn inflasjonens absolutte nivåer. Det kan du se av responsen deres hittil, svarer hun.

Samtidig er sentralbankene ifølge Richards også veldig opptatt av realrenten på obligasjoner.

– Lange makrotrender viser veldig høye gjeldsnivåer og en mer utfordrende demografi. Alt som løfter inflasjonen – endringer i etterspørselsmønster, sysselsetting og forstyrrelser i varekjeder – er relativt kortsiktige eller sykliske problemer. Sett mot de lange makrotrendene, tror jeg det er realrentene på obligasjoner sentralbanker er mest fokusert på. Hvis disse stiger betydelig, eller iallfall over null, begynner vi å løpe en reell risiko for en veldig hard landing, og det tror jeg ikke er på noens veikart, fortsetter Fidelity International-sjefen overfor nyhetsbyråets TV-kanal.

– Det verste av alle scenarier

Hva betyr så alt dette for finansmarkedene?

– Hvis sentralbankene ser at inflasjonsforventningene kommer under kontroll og ikke ser at obligasjonsrentene kommer ut av kontroll, tror jeg de på marginen vil bli mer «dueaktige» enn dagens retorikk antyder. Og det er faktisk ikke et dårlig fundament, selv om volatiliteten trolig vil fortsette en stund til, sier Richards.

– Det verste av alle scenarier er nemlig at rentene kan stige for mye for raskt, og skvise ut det som er en ganske sårbar innhenting av økonomien, legger hun til.

Forvalter 6.800 milliarder

Fidelity International ble etablert i 1969 som et datterselskap av Fidelity Investments, men ble skilt ut som et eget selskap i 1980. Mens Fidelity Investments forvalter midler for kunder i USA, gjør Fidelity International det samme for kunder i Europa, Canada, Midtøsten, Afrika og Asia.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor hadde Fidelity International 780,7 milliarder dollar under forvaltning, eller et beløp tilsvarende over 6.800 milliarder norske kroner.