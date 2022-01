Federal Reserve har varslet flere renteøkninger for å stagge den svært høye inflasjonen i USA.

Nå advarer IMF-sjefen Kristalina Georgieva om at disse renteøkningene kan «kaste kaldt vann» på land hvor den økonomiske gjeninnhentingen allerede er svak og ikke minst dollargjelden er høy. Høyere amerikanske renter vil gjøre denne gjelden dyrere å betjene.

– Derfor er det veldig viktig at Fed kommuniserer sine planer klart for å unngå overraskelser, sa Georgieva ifølge CNBC i en debatt på den virtuelle konferansen The Davos Agenda fredag.

– Ta grep nå. Skyv på forfallsdatoer

Ifølge IMF-sjefen kan konsekvensene for flere land bli «betydelige».

– Vår beskjed til land med høy dollargjeld er: Ta grep nå. Kan dere skyve på forfallsdatoer, vær så snille og gjør det. Har dere ubalanser i valuta, er dette tiden for å adressere dem, la hun til.

Georgieva er mest bekymret for lavinntektslandene med høy dollargjeld, og understreker ifølge nettstedet at to tredjedeler av disse enten er i såkalt «debt distress» eller i fare for å komme dit. Dette er dobbelt så mange som i 2015.

Da den amerikanske sentralbanken hevet rentene tilbake i 2018, slo det eksempelvis hardt ut i land som Venezuela, Argentina, Sør-Afrika, Tyrkia, Indonesia og India – svake økonomier med mye dollargjeld.

– Må stagge obligasjonsrentene

IMF-sjefens oppfordring til sentralbanker om å kommunisere klarere kommer etter at samme tema var oppe i et Bloomberg-intervju med Fidelity International-sjef Anne Richards torsdag.

– Sentralbanker er veldig ivrige på å styre våre inflasjonsforventninger, og bryr seg mer om disse enn inflasjonens absolutte nivåer. Det kan du se av responsen deres hittil, sa Richards.

Hun mener samtidig at sentralbankene er veldig opptatt av realrenten på obligasjoner.

– Lange makrotrender viser veldig høye gjeldsnivåer og en mer utfordrende demografi. Alt som løfter inflasjonen – endringer i etterspørselsmønster, sysselsetting og forstyrrelser i varekjeder – er relativt kortsiktige eller sykliske problemer. Sett mot de lange makrotrendene, tror jeg det er realrentene på obligasjoner sentralbanker er mest fokusert på, fortsatte Fidelity-sjefen.

– Hvis disse stiger betydelig, eller iallfall over null, begynner vi å løpe en reell risiko for en veldig hard landing, og det tror jeg ikke er på noens veikart, la hun til overfor nyhetsbyråets TV-kanal.