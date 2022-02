Dagens rapport fra NAV viste i februar det laveste antallet helt ledige siden før finanskrisen i 2008. Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft rekordhøy.

«Oppsummert er arbeidsmarkedet mye strammere enn estimert av Norges Bank tall som nylig ble sluppet viser også at lønnsveksten – både realisert og forventet, er blitt løftet over bankens prognoser», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov hos Handelsbanken Capital Markets i en såkalt «fast comment.».

«Til tross for usikkerheten som har oppstått grunnet den geopolitiske krisen, opprettholder vi vårt syn om at Norges Bank vil oppjustere rentebanen i mars. Akkurat nå virker det klart at banken vil heve renten ikke bare i mars, men også signalisere ytterligere tre renteøkninger i år», fortsetter han.

Øyner fire renteøkninger

Fire renteøkninger er i så fall én mer enn Norges Bank signaliserte i sin pengepolitiske rapport i desember.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal og DNB Markets deler Handelsbankens syn på stramheten i det norske arbeidsmarkedet.

«Det er mye strammere enn Norges Bank antok. Dagens tall støtter en renteøkning i mars og ytterligere renteøkninger hvert kvartal i år», skriver han i en oppdatering.