Forventer at flaskehalser blir kortvarige

Boligprisene var opp 1,1 prosent på månedsbasis i mars. Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 1,0 prosent på månedsbasis, viste boligprisstatistikken fra Eiendom Norge tirsdag.

Handelsbanken Capital Markets hadde på forhånd estimert en økning på 0,5 prosent, mens Norges Bank hadde et anslag på 0,4 prosent, og resultatet overrasket dermed på oppsiden. Den månedlige trenden har avtatt noe etter den markante oppgangen i januar, men er ifølge meglerhuset fortsatt solid.

Swedbank skriver at de på lengre sikt ikke har data som tyder på et overopphetet boligmarked, og at de forventer flaskehalsene i markedet å være relativt kortvarige, det vil si 3–6 måneder.

«Forventningene om flere renteøkninger sammen med noe lavere kredittvekst i husholdningene bør bidra til å gjenoppta en moderat prisvekst», skriver Swedbank videre.

De mener boligmarkedet bør ha en positiv, men liten, effekt på Norges Banks rentebane, da driverne bak den sterke prisveksten stort sett er midlertidige. Imidlertid kommer sterk boligprisvekst i tillegg til flere andre faktorer – som inflasjon, lønninger og et bra arbeidsmarked – som for tiden legger press på sentralbanken til å øke renten raskere.

