Forbrukertillitindeksen (CCI) for Norge steg fra rekordlave minus 20,0 poeng i mars til minus 13,9 poeng i april, viser en måling gjennomført av Opinion.

Indeksen kom dermed inn på den negative siden for sjette måned på rad, og holder seg lavere enn mars og april 2020, rett etter corona-nedstengningen. Den er også lavere enn bunnpunktet under finanskrisen i 2008 – og oljepriskrisen i 2015-16.

– Indeksen har hatt noen markante utslag siden omikronvarianten av coronaviruset for alvor fikk konsekvenser i desember i fjor. Samtidig økte strømprisene kraftig. Etter ni måneder på rad på plussiden, gikk den over på minussiden – noe som innebærer at det er flere i befolkningen som venter en negativ enn en positiv endring i egen og landets økonomi, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, i en pressemelding.

– Sjokket har lagt seg

Ukraina-krigen bidrar naturligvis til å holde indeksen på lave nivåer, men Høidahl drar også frem vedvarende høye strøm- og drivstoffpriser, økte priser på matvarer – og varsler om flere rentehevinger i år.

– Når indeksen øker i april, er det trolig fordi det umiddelbare sjokket har lagt seg. Men fortsatt er indeksen – og de fire indikatorene som utgjør den – på et historisk lavt nivå, minner fagsjefen om.

– Og til forskjell fra tidligere kriser og fall, er de to indikatorene knyttet til husholdningens økonomiske situasjon, både sammenlignet med for 12 måneder siden og forventningene de kommende 12 månedene, langt mer påvirket av de aktuelle samfunnskrisene i dag, fortsetter Høidahl.

CCI-indeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Undersøkelsen gjennomføres månedlig