Den høyeste amerikanske inflasjonen på over 40 år har fått Federal Reserve til å øke tempoet i renteøkningene, og forrige onsdag ble styringsrenten satt opp med 50 basispunkter – for første gang på 20 år.

Onsdag kommer inflasjonstall for april, og konsensus peker ifølge Trading Economics mot 8,1 prosent totalinflasjon på årsbasis. Det vil i så fall være ned fra 8,5 prosent i mars, og det første fallet siden en systematisk og kraftig oppgang siden august i fjor. Kjerneinflasjonen er ventet å falle fra 6,5 til 6,0 prosent.

Månedsvekst ventet opp

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets minner imidlertid om at månedsveksten i kjerneinflasjonen fortsatt er frisk, og faktisk ventes opp fra 0,3 til 0,4 prosent.

«Dette skjer blant annet som følge av at høye energipriser rammer andre varegrupper med en viss forsinkelse. Samtidig som lønnsveksten fortsatt er sterk», skriver han i sin morgenrapport onsdag.

«Men basisvirkningene trekker det likevel nedover, og vil også fremover bidra til å trekke ned årsveksten. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta, og hvor aggressive reaksjoner fra Fed som vil kreves, for at inflasjonen igjen skal kunne legge seg rundet målet», legger Gonsholt Hov til.

– Langt ned til 2-tallet

Han anbefaler spesielt å se opp for månedsveksten i kjerneprisene.

LANGT OVER MÅL: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken minner om at USA-inflasjonen har en lang vei å gå før den er tilbake på 2 prosent. Foto: Iván Kverme

«Skulle den komme inn som ventet i dag, på 0,4 prosent på månedsbasis, tilsier det altså en annualisert rate rundt 4,8 prosent. Det betyr at selv om årsveksten i kjerneprisene nå er på vei nedover, er det svært langt ned til 2-tallet», fortsetter sjeføkonomen.

DNB Markets er inne på mye av det samme i sin morgenrapport, og drar frem at lavere bensin- og bruktbilpriser nå demper samlet inflasjon.

«Men selv om vi tror inflasjonen vil falle fremover, tror vi den holder seg betydelig høyere enn inflasjonsmålet i lang tid fremover», minner valutastrateg Magne Østnor om.

– Ukens D-dag

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank mener de amerikanske inflasjonstallene gjør denne dagen til ukens D-dag.

«Lavere inflasjon enn ventet vil komme som en lettelse basert på at Federal Reserves forsøk på å temme den begynner å virke, og at Fed ikke trenger å bli mye mer aggressive for å få inflasjonen ned igjen mot 2 prosent-målet. I så fall bør et par 50 basispunkters renteøkninger og den annonserte balansereduksjonen være tilstrekkelig for å hanskes inflasjonen og å kjøle ned de haukete Fed-forventningene», skriver hun i en oppdatering onsdag.

«Men har inflasjonen ikke falt som ventet, eller steget fra forrige måned, vil vi se en ny og stor bølge av nedsalg på tvers av aktivaklasser og investorer som vedder på en 75 basispunkters renteøkning fra Fed på neste møte», legger analytikeren til.