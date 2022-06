Amerikansk inflasjon har vært høy en stund. Likevel har den hatt et stykke opp til rekorden fra juni 1980, da kjerneinflasjonen var oppe i hele 13,6 prosent på årsbasis.

Når USAs statistikkmyndigheter legger frem tall fredag denne uken, ventes en kjerneinflasjon i mai på 5,9 prosent. Det vil i så fall være ned fra 6,2 prosent på årsbasis i mai.

Nærmere toppen

En analyse gjort av Summers Group, deriblant USAs tidligere finansminister Larry Summers, antyder ifølge Bloomberg dog at amerikansk inflasjon er nærmere toppen enn tallene nevnt over viser.

Summers Group har justert historiske inflasjonstall for et mer moderne forbruksmønster (især for boliger), og funnet at amerikansk kjerneinflasjon nådde toppen på 9,1 prosent i juni 1980 – og ikke 13,6 prosent.

Daværende Federal Reserve-sjef Paul Volcker senket dermed kjerneinflasjonen omtrent 5 prosentpoeng med sine aggressive renteøkninger tidlig på 1980-tallet, og ikke 11 poeng slik offisiell statistikk viser. Det peker ifølge nyhetsbyrået igjen mot at jobben som ligger foran dagens sentralbanksjef Jerome Powell har en vanskelighetsgrad nærmere den Volcker hadde enn tidligere antatt. Og sistnevnte hadde en dyp resesjon å hanskes med.

Skrekksammenligning

Volcker sendte Feds styringsrente opp rundt 10 prosentpoeng til en topp på 20 prosent, mens dagens «range» er 0,75-1,00 prosent.

«Det å komme tilbake til 2 prosent kjerneinflasjon i dag vil derfor kreve nesten den samme inflasjonsreduksjonen Volcker oppnådde», skriver økonomene i analysen som er publisert av National Bureau of Economic Research.

Funnet kan ifølge Bloomberg være til bekymring for Powell, som prøver å få inflasjonen ned uten at arbeidsledigheten skyter i været – slik den gjorde under Volcker.

Fed dobler igjen?

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets anbefaler i tirsdagens morgenrapport investorene å se opp for denne ukens inflasjonstall fra USA.

«Den amerikanske ISM-indeksen for sektorene utenom industrien ga sist fredag indikasjoner på et noe avtakende prispress. Men det er for tidlig til å gi Fed noen pause,» skriver han.

«I det korte bildet er det liten tvil om at prispresset fortsatt er svært sterkt. (...) Men merk at det er sterke basisvirkninger som sørger for noe fall i årsveksten i kjerneprisene», fortsetter sjeføkonomen.

Gonsholt Hov understreker likevel at månedsveksten fortsatt ventes å være svært sterk, med mai-konsensus for kjerneinflasjonen på 0,5 prosent. Dette vil i så fall være ned fra 0,6 prosent måneden før.

«Med fortsatt trykk i månedsveksten, er det grenser for hvor mye årsveksten i kjerneprisene vil avta fremover. Skulle vi få sterke inflasjonstall på fredag – og her legger vi særlig vekt på månedsveksten i kjerneprisene, vil dette kunne øke spekulasjonene om enda en dobbelheving fra Fed i september», skriver Handelsbankens sjeføkonom.

Federal Reserve hevet tidlig i mai styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til intervallet 0,75-1,00 prosent, i den første såkalte doble renteøkningen (2 x 25 basispunkter) på 20 år.