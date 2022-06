Den australske sentralbanken (RBA) er forberedt på å «gjøre det som trengs» for å nå inflasjonsmålet på 2-3 prosent , sier sentralbanksjef Philip Lowe til Australian Broadcasting Corp, ifølge Bloomberg.

Han sier at inflasjonen kan bli så høy som syv prosent innen året, og at veksten vil fortsette inn i første kvartal i 2023.

Australias sentralbank høynet i forrige uke styringsrenten med det meste på 22 år, og varslet samtidig ytterligere innstramming. Renten ble satt opp med 50 basispunkter til 0,85 prosent. Nå forventer økonomer det samme fra neste måneds rentemøte, og at renten vil stige til 2 prosent innen året.

Lowe sier nå at Australiere må forberede seg på høyere renter og at det vil være «rimelig» med en rente på 2,5 prosent – men når eller om det skjer er han ikke sikker på.

Lowe er ikke bekymret for hvordan husstandene vil takle høyere lånekostnader, selv om belåningsgraden er høy. Han begrunner dette med at konsumentene har taklet de foregående rentehevingene, og at de er støttet opp av økt sparing under pandemien.