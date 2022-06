Tror på ny trippelheving

Fortsatt høy inflasjon vil trolig føre til at Fed hever federal funds-renten med ytterligere 75 basispunkter i juli, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen fra DNB Markets i en oppdatering tirsdag.

«Selv om rentenivået da er nært nøytralt, vil det være behov for ytterligere økninger for å bremse inflasjonen».

Den amerikanske sentralbanken (Fed) hevet forrige onsdag styringsrenten med 75 basispunkter. Den nye styringsrenten er dermed 1,75 prosent (egentlig intervallet 1,50-1,75 prosent).

På pressekonferansen indikerte Fed til en økning på 50 eller 75 basispunkter på neste møte, avhengig av inflasjonen. Ettersom inflasjonstallene gang etter gang har vært høyere enn forventet i år, tror Magnussen at det samme er mest sannsynlig for juni-inflasjonen.

Øker risikoen for resesjon

Raske og store oppganger øker risikoen for en resesjon i 2023, ifølge Magnussen.

Det er en økt risiko for at økonomien vil bremses ned mer enn nødvendig fordi renteøkningene har vært raskere og større enn nødvendig, skriver han.



Han begrunner dette med at det normalt er et langt etterslep fra renteøkninger til effekten vises i økonomien. Fed ligger for øyeblikket godt bak kurven og har ikke råd til å vente på å se en slik effekt før neste rentebeslutning, skriver Magnussen.