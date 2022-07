Oljeservicegigant snur milliardtapet

Den italienske oljeservicegiganten Saipem fikk et justert driftsresultat på 31 millioner euro i andre kvartal 2022, sammenlignet med minus 466 millioner euro samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapet økte inntektene med nesten 40 prosent i første halvdel av 2022 og fikk en omsetningen på 2.363 millioner euro i andre kvartal.

Justert nettoresultat ble minus 23 millioner euro i andre kvartal, en 95 prosent forbedring fra 2021 der resultatet endte på minus 552 millioner euro.

Saipem er verdens nest største oljeserviceselskapet og har over 30.000 ansatte. Selskapet er 30 prosent eid av italienske ENI.

Bekrefter den strategiske planen

Oljeservicegiganten la i mars frem en ny strategisk plan for de kommende årene. Selskapet annonserte at de forventer en justert EBITDA for 2022 på over 500 millioner euro. I 2025 forventes justert EBITDA å være over 1 milliard euro, med fri kontantstrøm på rundt 700 millioner euro.

I kvartalsrapporten onsdag bekrefter Saipem målet for 2022-2025.

«Saipem har avsluttet første halvdel med vekst og har oppnådd et driftsresultat som setter selskapet tilbake på veien mot bærekraftig utvikling», sier administrerende direktør Francesco Caio.



Saipem-aksjen har falt 84 prosent i år, etter at investorer ble skremt av et resultatvarsel i januar. I midten av juli gjennomførte selskapet en emisjon for å hente inn to milliarder euro.