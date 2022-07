BNP-veksten i Nord-Korea ble negativ med 0,1 prosent i 2021, viser ifølge Bloomberg tall fra Bank of Korea (Sør-Koreas sentralbank). I 2020 stupte økonomien 4,5 prosent etter at coronapandemien tvang frem stengte grenser mot Kina.

Nord-Korea eksporterte varer – nesten utelukkende til Kina – for 80 millioner dollar i fjor, 8,2 prosent mindre enn året før. Importen falt 18,4 prosent til 630 millioner dollar.

Eksplosivt coronautbrudd

Tallene peker mot en fortsatt svak nord-koreansk økonomi allerede før president Kim Jong-un tidligere i år måtte erkjenne en eksplosjon i antall coronautbrudd i landet med den svært lave vaksinedekningen.

Samtidig gjør mangelen på grunnleggende medisinsk utstyr, som respiratorer og oksygen, det vanskelig å håndtere alvorlige smittetilfeller. Pyongyang har også avslått tilbud om leveranser av personell og utstyr fra andre land.

– 2021-fallet i økonomien kan ha vært større enn rapportert fordi stengte grenser torpederte handelen som tjente som en redningsbøye for de svarte markedene. Med mindre grensene gjenåpner, i det minste delvis, vil situasjonen bli verre, sier forsker Cho Han-bum ved Korea Institute for National Unification.

– Undergrunnsøkonomi

Tallene fra Bank of Korea er blant få regelmessige estimater for en økonomi som er ekstremt vanskelig å måle. Nord-Korea har ifølge nyhetsbyrået gjentatte ganger vist at de militære målene er viktigere enn de økonomiske, og innslaget av lyssky virksomhet som nettsvindel og kryptotyveri påstås å være høyt.

– Rollen svart økonomi spiller bør ikke undervurderes i et land der forretningsvirksomhet ofte ikke blir rapportert, og smugling er vanlig. Realøkonomien i Nord-Korea er en undergrunnsøkonomi. Risikoen for næringsdrivende har trolig økt med coronautbruddet – men det kan også gevinsten ha gjort, sier Nord-Korea-analytiker Lee Ji-sue ved Myongji-universitet i Seoul.

Snittinntekt: 1.080 dollar

Ytterligere tall fra Bank of Korea, som baserer sine beregninger på opplysninger fra en rekke sør-koreanske myndighetsorganer, viser at inntekten pr. innbygger i Nord-Korea ble estimert til 1,42 millioner won (rundt 1.080 dollar) i 2021 – rundt 3,5 prosent av inntekten pr. sør-koreaner.

Bidraget fra gruveindustrien, som ifølge Bloomberg var en viktig inntektskilde for Nord-Korea frem til sanksjoner begynte å svekke etterspørselen etter jernmalm, mineraler og andre ressurser, falt med 11,7 prosent i 2021.

Produksjonsindustrien falt 3,3 prosent, mens jordbruk/fiske og energi (gass/vannverk/strøm) trakk opp – begge med rundt 6 prosent.