Haugland skriver at konflikten mellom USA og kina har tilspisset seg, etter at en talsperson for representantenes hus, Nancy Pelosi, trosset advarsler fra Kina om «alvorlige konsekvenser» og holdt på sitt Taiwan-besøk. Hun blir med dette den med høyest rang i amerikansk politikk som har besøkt øya på 25 år.

Samtidig foreligger det fremdeles en resesjonsfrykt på begge sider av Atlanterhavet, ifølge Haugland. Aktivitetsindeksen for amerikansk industri avtok til det laveste nivået på to år i juli, men er dog fortsatt over 50, som signaliserer at vareproduksjonen fremdeles stiger. I eurosonen landet imidlertid tallet på 49,8, som signaliserer nedgang.

Sjefsøkonomen mener dog at aktivitetsbremsen bidrar til å dempe flaskehalsene i globale verdikjeder, som er en viktig driver bak den høye inflasjonen. Eksempelvis er prisene på kobber, aluminium og jernmalm omtrent 20 prosent lavere enn for et halvt år siden.

Gasspriser

Videre skrives det at den europeiske sentralbanken må konstatere en annen sentral drivkraft bak inflasjonen i eurosonen, nemlig gassprisene. På bakgrunn av russisk tilbud-stopp har gassprisene klatret heftig gjennom sommeren, og det blir stadig tydeligere at Russland bruker gass som et politisk virkemiddel. Spesielt Tyskland har vist seg sårbare til lavere gasstilbud.

Avslutningsvis skriver Haugland at renten på italienske statsobligasjoner falt med hele 13 basispunkter til 2,89 prosent. Den utløsende årsaken var angivelig at Giorgia Meloni, lederen av det høyreorienterte partiet, planlegger å føre en politikk som sammenfaller med EUs budsjettregler dersom hun blir valgt.