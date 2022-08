Har aldri sett maken: – Det er blitt et mareritt

GfKs forbrukertillitsindeks for Storbritannia har falt til minus 44 poeng i august, det laveste nivået noensinne. Måneden før ble forbrukertilliten målt til minus 41.

Ifølge Trading Economics og Reuters var det ventet en indeks på minus 42.

GfK har ført forbrukertillitsdataene siden 1974.

Fortvilelse driver fallet

GfK forklarer at alle underindekser falt i august, noe som reflekterer akutte bekymringer rundt de økende levekostnadene og dystre økonomiske utsiktene.

– En følelse av fortvilelse over Storbritannias økonomi er den største driveren, sier Joe Staton, direktør for klientstrategi i GfK.

Han peker på at underindeksen for den generelle økonomien har falt konstant siden desember 2021.

Et like langt fall har GfK også sett i vurderingen av økonomien ett år frem i tid, og målingen på minus 60 poeng for denne underindeksen er ny rekord. Det er også hele 54 poeng svakere enn i august i fjor.

– Disse funnene peker mot en følelse av kapitulasjon, at økonomiske hendelser beveger seg langt utenfor vanlige folks kontroll. Med overskrift etter overskrift som avslører rekordinflasjon, som eroderer husholdningenes kjøpekraft, er belastningen på privatøkonomien til mange i Storbritannia alarmerende, sier Staton.

– Bare å få endene til å møtes er blitt et mareritt, og tillitskrisen vil bare forverres med de mørkere høstdagene og de kaldere vintermånedene, sier Staton.

Største prisvekst siden 1982

Inflasjonen i Storbritannia økte i juli til 10,1 prosent, fra 9,4 prosent måneden før. Dette var den største prisveksten målt siden februar 1982.

Den britiske sentralbanken har reagert med sin kraftigste renteøkning på 27 år, samt varslet at inflasjonen kan øke til over 13 prosent i oktober og at inflasjonsnivået vil kunne føre til langvarig resesjon i den britiske økonomien.

Bank of Englands utsikter er at den britiske økonomien trolig går inn i resesjon i fjerde kvartal, og at den økonomiske nedgangen kan vare gjennom hele 2023 og inn i 2024.

Forrige fredag viste ferske BNP-tall for andre kvartal en økonomisk vekst på 2,9 prosent på årsbasis, men en nedgang på 0,1 prosent fra kvartalet før. Konsensus var imidlertid en nedgang på 0,2 prosent på kvartalsbasis.

Med levekostnader som skyter i været, strømmer britene nå til minibankene for å ta ut kontanter som et forsøk på å få kontroll på pengebruken.