Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Etter to minutters handel står hovedindeksen i 885,90, opp 0,25 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 70 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,82 prosent til 58,83 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,87 prosent til 53,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Ifølge analytikere beveger investorer seg forsiktig før handelssamtalene, og forventningene om at det skal komme en omfattende handelsavtale som vil avslutte handelskrigen er lave.

«Det er helt umulig å forutse med sikkerhet hvordan disse samtalene vil utarte seg, oljeprisen kan stige markant dersom USA setter tariffene på hold på ubestemt tid», skriver strateg Stephen Innes i AxiTrader i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

– Markedet ser ut til å posisjonere seg for muligheten til en miniavtale mellom USA og Kina ettersom de to partene forbereder seg til handelssamtaler i Washington denne uken, sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge TDN Direkt.

Nyhetsbyrået melder at det er ventet at lagertallene fra USA vil vise en bygging på 2,4 millioner fat i uken som endte 4. oktober.

– Med tanke på at det forventede sentimentoppsvinget i oljemarkedene er relativt mildt og meget tentativt, vil jeg ikke stole på en vedvarende oppgang i oljeprisen. Hvis amerikanske råoljelagre viser en ukentlig bygging som forventet, vil nedadgående press forbli intakt, sier Hari.

Equinor er opp 0,15 prosent til 168,90 kroner, mens Aker BP stiger 0,28 prosent til 246,50 kroner.

Fredly og Hunter

Arne Fredly-dominerte Hunter Group fortsetter oppgangen. Aksjen endte mandag opp 13,55 prosent, og stiger tirsdag ytterligere 5,43 prosent til 4,85 kroner på høyt volum.

Shippingselskapet har nå blitt et eventyr for Fredly, og det første tankskipet, Hunter Atla, er nå sluttet til skyhøye 75–80.000 dollar per dag. Innen utgangen av måneden kommer to ny skip.

– Det ser veldig bra ut, men hvis Hunter skulle prises som Frontline, ville kursen stått i 8 kroner, selv om jeg vet at Frontline er tankmarkedets eneste blue-chips-aksje, sier Fredly til Finansavisen.

Nevnte Frontline er tirsdag morgen opp 4,98 prosent til 103,30 kroner, også den på høyt volum. Et annet Fredriksen-selskap, Golden Ocean, styrkes 4,85 prosent til 53,00 kroner.

Mandag hevet DNB Markets kursmål på tankaksjene og oppjustert sine rateestimater. Også Pareto Securities er svært positiv i sin siste rapport.

Også Idex Biometrics klatrer tirsdag morgen, og er nå opp 12,50 prosent til 1,62 kroner etter nyheten om at de har inngått en verdensomspennende lisensavtale med Chutian Dragon Co.

I rødt

TGS-Nopec melder tirsdag at de nå forventer en nettoomsetning etter segment-rapportering i tredje kvartal på rundt 277 millioner dollar, noe de er strålende fornøyde med.

Aksjen faller imidlertid 2,01 prosent til 234,50 kroner.

Borr Drilling melder at Pål Kibsgaard nå er valgt som ny styreleder i Borr Drilling, og den tidligere Schlumberger-sjefen tar dermed over etter Tor Olav Trøim.

Borr Drilling-aksjen er ned 1,75 prosent til 43,80 kroner.

Dagens største taper er RomReal, som faller 8,74 prosent til 1,88 kroner.