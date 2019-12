REC Silicon har steget 65 prosent på én uke

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen i 914,03, ned 0,23 prosent.

Det ble omsatt aksjer for drøyt 4,1 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brentoljen var ved børsens stengetid opp 1,19 prosent til 65,74 dollar pr. fat, mens WTI-oljen gikk opp 1,44 prosent til 60,56 dollar for fatet.

Både JP Morgan og Goldman Sachs har hevet sitt oljeprisanslag for neste år, og viser til produksjonskutt i Opec+ og bedre stemning mellom Kina og USA.

Equinor klatret 1,51 prosent til 171,95 kroner, mens Aker BP steg 1,82 prosent til 279,30 kroner. Sistnevnte meldte tirsdag morgen at det for første gang ble produsert olje fra Valhal Flanke Vest i Nordsjøen.

REC-hopp

Forrige tirsdag kom det som en stor overraskelse at Kjell Inge Røkke hadde kjøpt alle REC-aksjene til Jens Ulltveit-Moe på billigsalg.

Akers planer for selskapet er enda ikke kjent, men siden har aksjen skutt til værs. På en uke er den opp 64,47 prosent. Tirsdag steg aksjen nye 24,56 prosent til 3,50 kroner.

Løftet de siste dagene skyldes trolig handelsavtalen mellom Kina og USA, som bedrer selskapets muligheter i Kina.

Også Scatec Solar klatret opp 6,06 prosent til 110,30 kroner. De kunngjorde tirsdag tre nye kontrakter i Tunisia.

Av andre vinnere må Storm Real Estate trekkes frem, opp 29,14 prosent til 3,90 kroner. Element avsluttet dagen opp 16,10 prosent til 7,65 kroner.

Fall i sjømat-indeksen

Sjømat-indeksen sank 2,43 prosent. Dette til tross for at lakseprisen har vært stabilt høy, og at førjulstiden tradisjonelt sett er en sesongsterk periode. Analytikere ser ingen større årsaker til fallet.

Salmar endte ned 2,46 prosent til 439,40 kroner. Lerøy Seafood falt 2,71 prosent til 58,80 kroner. Mowi sank 2,14 prosent til 224,10 kroner. Grieg Seafood gikk ned 1,78 prosent til 138,00 kroner. Bakkafrost ble svekket med 3,34 prosent til 622,00 kroner.

Tapere

Axxis Geo Solutions ble tirsdagens stortaper. Aksjen kollapset 52,58 prosent til 1,84 kroner. Rett over klokken 12 innførte de børspause som varte i 15 minutter. De opplyste også om at en intensjonsavtale fra september skaper utfordringer for selskapet.



Awilco Drilling ramlet ned 5,67 prosent til 13,30 kroner.