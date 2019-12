Oslo Børs  åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen fredag.

Etter 35 minutters handel står hovedindeksen i 927,58, opp 0,54 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 547 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,05 prosent til 66,59 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,0,5 prosent til 61,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Analytikere peker på optimismen fra handelsavtale mellom USA og Kina, som stormaktene ble delvis enige om før sist helg, samt produksjonskutt fra Opec og samarbeidslandene, som en grunn til at oljeprisen styrkes, skriver TDN Direkt.

– Fase 1-avtalen mellom USA og Kina har fjernet en god del usikkerhet i utsiktene for 2020, og med vekkelsen i global handel som ser bedre og bedre ut om dagen, gleder investorene seg inn mot høytiden, sier Stephen Innes i Axitrader, ifølge Platts.

Derimot frykter en annen analytiker, Gene McGillian i Tradition Energy, at fraværet av detaljer rundt handelsavtalen gjør at optimismen blir kortvarig og at oljeprisen vil gå ned igjen.

– Med mindre vi får en ordentlig detaljering, vil usikkerheten rundt hva som skjer på handelsfronten starte å gi mer motstand. Vi trenger å se tegn til en ordentlig løsning, sier McGillian ifølge Reuters.

Equinor klatrer 0,32 prosent til 174,05 kroner, mens Aker BP er opp 0,54 prosent til 281,80 kroner.

Soloppgang

Scatec Solar troner fredag – ikke overraskende – øverst på volumlisten, med en oppgang på 5,16 prosent til 116,20 kroner. Foreløpig er det omsatt Scatec-aksjer for 763 millioner kroner.

Fredag morgen ble det kjent at Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd har solgt Scatec-aksjer til Equinor for 1,5 milliarder kroner. Gevinsten siden inngangen i 2015 er på rundt én milliard kroner.

– Det har vært en svært god investering i et imponerende selskap med en gjennomprofesjonell ledelse. Etter en fin reise har vi valgt å realisere gevinsten i denne investeringen, sier konsernsjef Morten Borge i Ferd til Finansavisen.

Også solselskapet REC klatrer, og er nå opp 4,19 prosent til 3,04 kroner.





Element stiger markant fredag, etter en melding om at selskapet har fått på plass en avtale for salg av 7,89 millioner aksjer i Ambershaw Metallics, et kanadisk gruve- og metallselskap, for 2,5 millioner dollar.

Aksjen klatrer 9,47 prosent til 7,40 kroner.

Dagens hittil største vinner er Havyard Group, som stiger 12,00 prosent til 3,36 kroner, mens Merkur Market-noterte SoftOx Solutions er opp 11,61 prosent til 34,60 kroner.

I rødt

Norsk Hydro faller 0,37 prosent til 32,41 kroner.

Torsdag kveld ble det kjent at produksjonen ved selskapets bauksittgruve Paragominas er midlertidig stanset. Årsaken er en høyspentmast som veltet 18. desember og førte til strømbrudd.

Ellers blant de mest omsatte aksjene faller Frontline 0,09 prosent til 108,00 kroner, mens PGS svekkes 4,55 prosent til 14,69 kroner.

Aksjen som foreløpig faller mest er Hiddn Solutions, som faller 9,61 prosent til 1,84 kroner, mens Axxis Geo Solutions er ned 6,31 prosent til 0,92 kroner.