Danske Bank: Viruskontroll kan gi økonomisk v-rekyl

Kjære leser! Aksjemarkedene trosser usikkerheten utløst av coronaviruset, og vi har nylig sett nye toppnoteringer i det europeiske og amerikanske aksjemarkedet. Hvorfor stiger egentlig kursene når situasjonen er fortsatt høyst uavklart?

I hovedsak skyldes det en kombinasjon av gjennomgående gode kvartalstall fra de børsnoterte selskapene i USA, en rekke positive økonomiske nøkkeltall, økte forventninger om Trump-gjenvalg, kinesisk kutt i tolltariffer mot USA, samt svært stimulerende pengepolitikk og fallende markedsrenter. I tillegg er det en forventning om at virus-utbruddet vil være midlertidig og ikke gi langvarige negative konsekvenser for verdensøkonomien.

Selv om vi tror aksjekursene vil stå noe høyere om 12 måneder, forventer vi likevel at særlig kinesisk økonomi vil få en knekk på kort sikt. Under kan du lese om hvorfor knekken trolig avløses av en vekstrekyl.

Ukesoppsummering

Børsutvikling (%): Oslo Børs +0,5 | Europa +2,1| USA +1,7 | Emerging Markets +2,7

En PMI for industri og servicesektor i eurosonen steg til høyeste nivå siden august 2019.

ISM-indeksen fra amerikansk industri steg til høyeste nivå siden juli 2019, mens arbeidsmarkedsrapporten viste 225.000 nye jobber i januar med lønnsvekst på 3,1 prosent.

Tysk industriproduksjon var 8,7 prosent lavere i desember 2019 enn i samme måned 2018.

Tegn til svakere aktivitet i kinesisk industri i januar, noe vi tror vil fortsette i februar/mars.

Økonomiske nøkkeltall for utviklede og fremvoksende økonomier har ikke vært bedre sammenlignet med analytikernes forventninger siden mars 2018.

Det løpende rentenivået på amerikanske tiårige statsobligasjoner som er justert for inflasjon er nær 0 prosent og reflekterer bekymring rundt corona, men også vekstutsiktene fremover.

Om lag 70 prosent av kvartalsrapportene i USA har vært bedre enn forventet og det ligger nå an til positiv inntjeningsvekst etter sterke tall blant annet fra flere av teknologiselskapene.

Microsoft, Apple, Google & Amazon har alle nå en markedsverdi over 1.000 mrd. dollar.

Omfanget av obligasjoner med negativ løpende renteavkastning er nå 14.000 mrd. dollar.

Oljeprisen har falt under 55 dollar fatet og anslag viser at kinesisk oljeforbruk kan falle 20 prosent i februar. OPEC vurderer ytterligere kutt i produksjonen for å stabilisere prisene.

Den importvektede indeksen for norske kroner (I44) har falt til et rekordsvakt nivå i takt med at coronausikkerhet og lavere oljepris bidrar til lavere etterspørsel fra investorer.

Midlertidig økonomisk bremsekloss

Spredningen av coronaviruset blir en bremsekloss for en verdensøkonomi som i utgangspunktet er på bedringens vei.

Det er tegn til at endringstakten i smittespredningen er i ferd med å avta, noe som kan bety at tiltakene fra kinesiske myndigheter begynner å få en effekt. Det er også lovende resultater fra enkelte medisiner, og positivt utfall av kliniske tester kan styrke stemningen i finansmarkedene ytterligere.

Sammenlignet med SARS-epidemien vil de økonomiske konsekvensene av corona likevel bli større, dette til tross for antatt lavere dødelighetsrate. Dette skyldes at det er de omfattende tiltakene mot smittespredning og frykten blant husholdningene som svekker den økonomiske aktiviteten. Dette i tillegg til at kinesisk økonomi nå er en langt mer avgjørende driver ikke bare for global BNP-vekst, men også for råvaremarkedene.

Kina driver om lag en tredjedel av veksten i verdensøkonomien og er verdens viktigste råvareimportør. Vi tror kinesiske myndigheter vil nedjustere sitt vekstmål for 2020 fra 6 til 5,75 prosent ved nasjonalkongressen 5. mars.

Industrien tærer på lagernivåene

Vi mener likevel kinesisk og global økonomi er bedre rustet til å absorbere situasjonen nå enn i fjor sommer. Selv om vi må forvente at spesielt kinesiske nøkkeltall vil svekkes som følge av viruset, har indikatorer fra industri og servicesektor vist styrketegn både i USA og eurosonen.

En annen faktor vi tror kan dempe de negative ringvirkningene er allerede lave lagernivåer i den globale industrisektoren. Global PMI har vist at lagernivåene ble markant nedjustert gjennom store deler av 2019 og at man i begynnelsen av 2020 faktisk har produsert mindre enn det som sendes til kunder. Konsekvensen av dette er at produksjonen etter hvert må løftes for å tilpasses omsetningsnivået.

Utfordringen på kort sikt blir likevel at mange globale virksomheter ikke vil få de nødvendige komponentene og innsatsfaktorene fra Kina som følge av nedstengninger av landets fabrikker. Dermed vil de måtte tære ytterligere på lagernivåene for å møte etterspørselen, som igjen øker sannsynligheten for en kraftig rekyl i produksjonen når tilgangen til kinesiske innsatsfaktorer normaliseres.

Vi tror den globale og kinesiske PMI-en fra industrisektoren vil kunne falle til hhv. 48 og 46,5 indekspoeng i februar, men at begge deretter stiger til rundt 51 poeng i løpet av våren. Viktig her å påpeke at PMI varsler endringstakten i produksjonen, dvs. at PMI kan stige igjen allerede i mars dersom produksjonen fortsatt avtar, men i mindre grad enn i februar.

Dette scenarioet tror vi blir mer tydelig i Kina enn ellers i verden, ettersom Kina er episenteret for virusutbruddet. Selv om det er umulig å vite hvor lenge kinesiske fabrikker vil bli holdt stengt kan vi allerede nå fastslå at den negative impulsen til økonomien blir større enn ved SARS-utbruddet, ettersom myndighetene har gjennomført mer drastiske tiltak mot smittespredning denne gangen.

De største ringvirkningene vil merkes i servicesektoren, ettersom flere sektorer er helt eller delvis nedstengt. Særlig i Hubei-provinsen har både jernbane og flytrafikk blitt markant redusert, samtidig som kinoer, restauranter, hoteller og turistattraksjoner er stengt. Online-handel kan kompensere noe for fallet i detaljhandelen, men det har oppstått kapasitetsproblemer relatert til utkjøring og levering til husholdningene. Servicesektoren utgjør i dag 55 prosent av kinesisk BNP, mot 42 prosent i 2003.

Lavere vekstrate i Kina for 2020

Vi tror BNP-vekstraten i Kina vil falle til 4 prosent år/år i første kvartal, men med en markant rekyl fra og med andre kvartal i takt med at bedriftene øker produksjonen og husholdningene bruker pengene som ble spart opp gjennom første kvartal.

Usikkerheten rundt tidsforløpet er selvsagt betydelig, men inntil videre reduserer vi vårt estimat for BNP-vekst i 2020 fra 6 til 5,8 prosent. Myndighetene har allerede igangsatt støttende tiltak og stimulanser rettet mot de hardest rammede områdene, og sentralbanken har tilført likviditet. Dersom kursfallene i kinesiske aksjer skulle øke i omfang tror vi myndighetene vil støttekjøpe aksjer for å opprettholde finansiell stabilitet.

Også asiatiske økonomier utenfor Kina vil rammes, og særlig land som Thailand og Vietnam vil merke nedgangen i turismeinntekter. Kinesiske turister har vært viktigste vekstdriver for nærliggende land de siste årene, som eksempelvis Japan der kun 450.000 kinesiske turister besøkte landet i 2002, mot 7,4 millioner i 2019. Vi antar en reduksjon i japansk BNP-vekst på 0,1–0,2 prosentpoeng som følge av viruset.

Begrenset påvirkning på USA og Europa

Vi tror ikke utbruddet vil påvirke amerikansk økonomi i særlig grad, annet enn at usikkerheten utsetter ytterligere et løft i selskapenes kapitalinvesteringer. Vi tror likevel viruset isolert sett vil trekke ISM-indeksen og Markits PMI for industrien ned med ett poeng i løpet av de neste månedene. Privat forbruksvekst er fortsatt viktigste vekstmotor i USA og dette blir lite påvirket såfremt viruset ikke får større utbredelse.

Lavere oljepriser er en utfordring for oljeindustrien, men gir samtidig en positiv effekt på husholdningenes kjøpekraft. Færre kinesiske turister til USA vil påvirke omsetningen i tilknyttede amerikanske næringer, men disse utgjør kun 1,2 prosent av amerikansk BNP.

Markedet priser inn nesten to rentekutt fra Fed de neste 12 månedene, og vi venter ett kutt innen april, noe markedet ser 50 prosent sannsynlighet for. Vi tror derimot ikke Fed vil kutte mer ettersom de mest sannsynlig forventer en rekyl i kinesisk økonomisk aktivitet når viruset er under kontroll.

Europeisk økonomi vil merke utbruddet i hovedsak via industrisektoren, både som følge av lavere eksportordre til Kina, men også som følge av forstyrrelser i globale og kinesiske verdikjeder. Om lag 8 prosent av importerte innsatsfaktorer til industri i eurosonen kommer fra Kina.

Selv om vi forventer et midlertidig tilbakeslag i regionens PMI-indikatorer, er det mer utfordrende å spå effekten på nettoeksport og BNP-vekst ettersom halvparten av eksporten til Kina består av maskiner og transportrelaterte produkter, som kjennetegnes av mer langsiktig ordredynamikk. Vi tror viruset vil utsette fremfor avspore den moderate innhentingen i regionens industrisektor, men nedjusterer likevel vår vekstforventning fra 0,9 til 0,8 prosent for eurosonen i 2020.