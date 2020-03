Oslo Børs åpner rett opp

(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp fredag morgen. Det skjer etter at Norges Bank for bare en halvtime siden meldte at de nå kutter renten med 0,50 prosentpoeng.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 662,35, opp 1,81 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,03 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 3,51 prosent til 33,65 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,52 prosent til 34,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 33,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Etter at Opec-samtalene kollapset for en uke siden presses oljeprisene av store mengder rabattert olje fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Ifølge TDN Direkt virker fortsatt ikke Russland til å være villig til å returnere til en produksjonsavtale.

«Med coronaviruset som trigger det første globale fallet i oljeetterspørselen på flere år, kan økningen av saudiarabisk og russisk oljeproduksjon lede til et tilbudsoverskudd på fire millioner fat olje pr. dag», skriver Eurasia Group, ifølge nyhetsbyrået.

Videre fortsetter coronaviruset å dempe sentimentet.

«Volatiliteten er forventet å være høy samtidig som at offentlige myndigheter håndterer spredningen av Covid-19. Oljemarkedene vil sannsynligvis lide mest mens reiserestriksjoner strammes inn», skriver ANZ-analytikere fredag, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 1,42 prosent til 100,75 kroner, mens Aker BP er opp 0,50 prosent til 111,55 kroner.

Fyker opp

John Fredriksen-dominerte Archer meldte i morges om refinansiering. Nyheten sender aksjen opp 30,77 prosent til 1,70 kroner.

Norwegian som bare den siste uken har falt over 50 prosent er nå opp 1,64 prosent til 7,55 kroner.

Ellers blant tungvekterne fyker Nel opp 4,57 prosent til 8,47 kroner, mens Mowi er opp 3,80 prosent til 176,30 kroner. SalMar styrkes 5,89 prosent til 390,00 kroner.

ABG Sundal Collier er høyt på volumlisten fredag, med en oppgang på 7,00 prosent til 2,91 kroner. Selskapet meldte i morges at de har kjøpt tilbake 21,7 millioner egne aksjer til en kurs på 2,88 kroner.

I rødt

Sportkjeden XXL topper taperlisten og raser fredag morgen 15,85 prosent til 6,9 kroner. Aksjen har hittil i år falt over 58 prosent.

Arctic Securities kuttet kursmålet og nedgraderte i dag aksjen til selg.

Blant de mest omsatte aksjene faller Yara 0,46 prosent til 301,60 kroner, mens Gjensidige er ned 0,25 prosent til 159,10 kroner.