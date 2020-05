– Kronen er best posisjonert for å hente seg inn igjen

Den norske kronen har vært i hardt vær siden det ekstreme fallet i mars, da 1 euro på meste var verdt 13,14 kroner. Nå nærmer imidlertid valutaen seg normale verdier og står i dag i 11,30 kroner.

Lørdag skrev Finansavisen en artikkel om at den norske kronen kan bli en tullevaluta. Nå virker det imidlertid som verdens største bank, HSBC, tror på den norske valutaen.

– Kronen best posisjonert

Når vi ser en «hvilken som helst form for bedring i markedet vil den norske kronen være verdt å holde et øye med», skrev David Bloom, en verdensledende analytiker i HSBC, i et notat fra forrige uke.

Grunnen skal være at fordi kronen har falt såpass mye i starten av coronakrisen har den desto mer å hente inn igjen.

– Kronen er best posisjonert av alle valutaer, men den er også mest utsatt hvis den økonomiske situasjonen forverrer seg, sier Bloom til CNBC.

Hvis restriksjonene under coronaviruset fortsetter, muligens på grunn av en andre bølge som kan komme senere, vil kronen muligens se enda verre utsikter i møte enn vi ser i dag.

I en slik situasjon vil gull være en enestående vinner. Dollar og yen skal også være gode oaser å holde seg til i slike nedgangstider.

Lav gjeld

Hovedgrunnen til at HSBC tror på den norske kronen er at vi har lite gjeld. Oljefondet gjør at vi kan stenge ned landet i lang tid uten å gå tom for midler.

– Norge er sterke finansielt og kan fortsette å presse økonomien, sier analytikeren og legger til:

– Dette gir dem mer rom for økonomisk stimuli samtidig som regjeringen forsøker å sikre økonomien. Disse politiske bevegelsene vil mest sannsynlig være viktig når det kommer til valutabevegelsene etter at coronakrisen legger seg.